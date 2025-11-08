¡Confirmado! Campeonó el 2024 en el fútbol peruano, pero el 2026 jugará en la Liga 2

El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 está a poco de culminar y diversos equipos luchan por sus respectivos objetivos, tanto en la cima como en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Con el campeonato casi terminado, las renovaciones, fichajes y salidas comenzarán, mientras los hinchas de un club conocieron una impactante noticia.

Y es que en la temporada 2026, no continuará en la máxima división del fútbol peruano y será parte de la Liga 2, generando diversas reacciones en las últimas horas tras confirmarse. Ante ello, los aficionados no dudaron en pronunciarse en redes sociales, algunos lamentando esta situación.

De campeonar el 2024 a jugar la Liga 2 en la temporada 2026

Se trata de Alianza Universidad, que con la victoria de Juan Pablo II los condenó al descenso. De esta manera, el elenco de Huánuco, que campeonó en la Segunda División el 2024 permitiéndole el ascenso, ahora deberá volver a esta categoría tras una temporada en Primera para el olvido.

El equipo de Roberto Mosquera tiene 25 puntos en el acumulado a falta de dos partidos por jugar; sin embargo, lo máximo que puede llegar es a 31 unidades con lo que no podrá alcanzar el puesto 16 para salvarse del descenso. Dicho lugar está actualmente ocupado por UTC con 32 puntos.

Cabe recordar que Alianza Universidad tuvo un mal Torneo Apertura, cayendo al fondo de donde no pudieron alejarse con el pasar de las fechas. El conjunto huanuqueño no pudo sostener su permanencia en la Liga 1 y le dijo adiós a la Primera División, siendo el segundo equipo de Primera que perdió la categoría en la temporada.