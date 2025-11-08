Universitario hace importante anuncio sobre Sebastián Britos tras el tricampeonato

Para muchos hinchas cremas, Sebastián Britos es uno de los refuerzos más importantes de Universitario de Deportes en los últimos años; sin embargo, el 2025 no fue el mejor para el guardameta uruguayo, pues no mantuvo un rendimiento esperado como el que demostró en 2024 cuando llegó a Ate.

Ahora, y en medio de la obtención del tricampeonato, el nombre del arquero merengue generó debate entre los aficionados sobre su continuidad para la próxima temporada y buscar el ‘Tetra’. Mientras el portero charrúa sigue captando la atención con su futuro, el club crema sorprendió con una importante publicación.

Universitario y un categórico mensaje sobre Sebastián Britos

Según su reciente publicación vía redes sociales, la ‘U’ no dudó en compartir con todos sus seguidores e hinchas merengues un importante mensaje sobre el guardameta que llegó la temporada anterior como reemplazo de José Carvallo: “El guardián del arco tricampeón. Sebastián Britos, el mejor arquero de octubre de la Liga 1 2025”.

De esta manera, Universitario de Deportes reconoció la gran labor que ha tenido el arquero al cierre de la Liga 1 2025, consiguiendo el objetivo trazado a inicios de año. Como era de esperarse, los aficionados y usuarios en general no tardaron en reaccionar a la publicación.

Aunque su futuro en la ‘U’ todavía no está definido, lo cierto es que el propio guardameta uruguayo afirmó que quiere continuar en el equipo para luchar por un nuevo título nacional el 2026 y llegar lejos en la Copa Libertadores, superando una nueva instancia como los octavos de final.

La publicación de Universitario sobre Sebastián Britos

¿Qué dijo Sebastián Britos sobre su futuro en Universitario?

El arquero de Universitario de Deportes, Sebastián Britos, admitió que le gustaría seguir su carrera en el equipo crema; sin embargo, es consciente de que esto no depende de él únicamente. En conversación con el programa 'Doble Punta' dejó un categórico mensaje.

"Me encantaría continuar, lo he dicho un montón de veces, pero todavía queda un par de partidos y tenemos que cerrar bien el año. Yo no sé si seguiré. Quiero seguir, por supuesto, en el club más grande del país, pero los de arriba tienen que tomar la decisión", comentó.