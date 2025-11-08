Canal de señal abierta anuncia transmisión de partido clave de Alianza por el Torneo Clausura

Alianza Lima se enfocó en ganar todos los títulos posibles en la temporada 2025, tanto en el fútbol masculino, Liga Femenina, vóley y demás categorías. Ante ello, se reforzó de la mejor manera posible para cumplir con el objetivo, por lo que los hinchas blanquiazules se ilusionan con lograr un último desafío del año.

En ese contexto, se conoció que un conocido canal de señal abierta pasará la transmisión de un partido clave del conjunto victoriano. Un encuentro en el que el cuadro íntimo buscará lograr el triunfo y quedar a un paso de la meta que se trazaron en esta recta final. Sin embargo, es consciente que no será sencillo, pues al frente tendrá a un duro rival.

¿Qué canal transmitirá el partido de Alianza Lima en el torneo local?

“La gran final del fútbol femenino peruano está aquí. Este domingo 9 de noviembre desde las 2:45 p.m., disfruta la primera final entre Universitario y Alianza Lima, un clásico imperdible que promete pura emoción y fútbol de alto nivel. Vive cada jugada, acompaña a tu equipo favorito y vive el inicio de esta batalla por la gloria”, indicó América Televisión.

En dicha publicación se detalla que el partido entre cremas y blanquiazules, a disputarse en Campo Mar de Lurín, podrá ser visto también gratis por América tvGO desde cualquier dispositivo. De esta manera, los seguidores de ambas escuadras ya palpitan lo que será esta nueva edición del clásico por la Liga Femenina que busca al campeón del 2025.

Cabe mencionar que Universitario y Alianza Lima vuelven a verse las caras en esta definición, por lo que el compromiso promete muchas emociones de principio a fin. Las blanquiazules llegaron a esta instancia al superar por goleada a Carlos A. Mannucci en las semifinales, mientras que las ‘Leonas’ hicieron lo propio ante Sporting Cristal.

Universitario vs. Alianza Lima: posibles alineaciones