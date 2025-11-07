Futbolista que vale más que Guerrero y Barcos tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026

¡Atención! Este futbolista vale mucho más que Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el mercado de pases, y ya firmó contrato con Alianza Lima para ser su delantero en todo el 2026 y 2027. El atacante cuenta con doble nacionalidad y no ocupará puesto de extranjero en tienda blanquiazul de cara a la próxima temporada.

PUEDES VER: Tricampeón con Universitario en planes de ser prestado para la temporada 2026

Como sabemos, el 'Depredador' y el 'Pirata' son los dos atacantes principales del cuadro íntimo, ya que son los goleadores del equipo y quienes más experiencia tienen. Sin embargo, a sus casi 42 años es evidente que quizá tengan complicaciones para la Copa Libertadores y por ello Néstor Gorosito necesita jugadores más jóvenes en el plantel, sobre todo en esa posición.

Es ahí que aparece Matías Succar, quien a pesar de que esta campaña no ha anotado ni un solo gol aún tiene contrato por dos temporadas más con Alianza Lima, ya que cuando firmó lo hizo hasta el 2027. Si es que no lo prestan, el delantero de 26 años podría reivindicarse a punta de goles.

Matías Succar tiene contrato hasta 2027.

Recordemos que el atacante blanquiazul cuenta con doble nacionalidad, ya que es peruano-libanés, al igual que su hermano Alexander Succar, motivo por el cual no ocupa plaza de extranjero en la Liga 1. Pese a ello, por su rendimiento no es descabellado que los íntimos decidan venderlo o cederlo.

¿Cuál es el valor de Matías Succar?

Actualmente, Matías Succar tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias y presentó un leve bajó respecto a su anterior cotización, ya que estaba en 350 mil euros. Su precio sigue disminuyendo en los últimos años y solo si vuelve a convertir goles revertirá la situación.