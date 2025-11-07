Fernando Gaibor sorprende con comentario sobre su futuro en Alianza Lima: "Lo mejor..."

Mientras Alianza Lima está preparándose con el objetivo de ser subcampeones de la Liga 1 2025, la dirigencia viene trabajando en todo lo relacionado al armado del plantel para la temporada 2026. Uno de los jugadores más importantes del equipo es Fernando Gaibor, quien acaba contrato a fines de diciembre y se refirió por primera vez sobre su continuidad.

El volante ecuatoriano fue entrevistado por el área de prensa aliancistas este jueves y, entre otras cosas, confirmó una gran noticia ya que renovó su contrato con el club de La Victoria por toda la próxima campaña, para alegría de todos los aficionados 'Íntimos'.

Asimismo, en el video que está subido en la cuenta de Youtube de la institución, el más conocido como 'Cirujano' solo tuvo palabras de agradecimiento a la hinchada por el apoyo y aseguró que la meta trazada por el plantel victoriano es pelear en todos los frentes, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

"Al hincha, solo agradecimiento y el compromiso de ir por más, de volve a intentar cada vez que el día a día lo requiera y dar lo mejor. Es el mayor regalo que se le puede dar al hinchas de Alianza, que es muy fiel, leal y está en los momentos difíciles apoyando. Creo que la mejor manera de retribur eso es estar comprometido con el club, con ellos y dar lo mejor en cada partido. Para el próximo año, renovar las metas y los propósitos que están por pelearse e ir por todo", declaró.

Video: Alianza Lima

Fernando Gaibor es un titular indiscutible en Alianza Lima

El experimentado futbolista de 34 años llegó a inicios del 2025 a Alianza Lima para reforzar el mediocampo del equipo con miras a la presente temporada. Al inicio fue una pieza de recambio para el DT Néstor Gorosito, pero con el pasar de los meses se fue ganando un lugar hasta convertirse en un titular fijo, tanto en el torneo local como a nivel internacional.

Hasta el momento, el centrocampista mixto disputó un total de 3401 minutos en 48 compromisos contando todas las competiciones (Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana), en los que convirtió dos goles y dio cinco asistencias, números con los que dejó conformes a la dirigencia deportiva y fueron claves para su renovación.