Gorosito dio fuerte calificativo a Peña y Gaibor tras rendimiento ante Melgar: "Son..."

Alianza Lima empató 2-2 ante Melgar en la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Durante el partido y la segunda mitad del año, la dupla de Fernando Gaibor y Sergio Peña ha sido una de las más criticadas. Ante esta situación, Néstor Gorosito fue consultado sobre ellos y expresó un mensaje contundente.

Néstor Gorosito dio fuerte calificativo a Sergio Peña y Fernando Gaibor tras rendimiento ante Melgar

En la conferencia de prensa posterior al partido contra Melgar en Matute, el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, fue consultado por los periodistas sobre la dupla de Peña y Gaibor en el Torneo Clausura.

Cabe mencionar que desde que el entrenador argentino decidió alinear a los dos jugadores en la volante en el Torneo Clausura, han sido objeto de críticas por parte de los hinchas íntimos.

"Tienen mucha categoría, lo hacen muy bien. Nosotros tenemos mucha confianza en ellos. Han funcionado en algunos partidos, en otros no tanto. Estamos a diario con ellos, observamos cómo juegan y creemos que se pueden complementar adecuadamente. Son 2 jugadores de Selección y de jerarquía", afirmó con firmeza.

Los comentarios de Néstor Gorosito reflejan el apoyo incondicional que tiene hacia Sergio Peña y Fernando Gaibor, a quienes calificó como futbolistas de categoría a nivel internacional por haber sido seleccionados.

Además, destacó que ambos han sido de mucha ayuda para alcanzar victorias en la Liga 1, pero también dejó en claro que en otros duelos no alcanzaron el rendimiento adecuado.

Por otro lado, 'Pipo' Gorosito dio su punto de vista sobre el juego de Alianza Lima ante Melgar y la razón por la cual no lograron ganar de local, a pesar de contar con su hinchada en presencia.

"Hubo pocas situaciones de gol en ambos arcos, tuvimos un poco más de empuje, nos faltó tener más claridad en el juego, nos faltó cambio de ritmo. Al final, con empuje y centros, pero sin tener un juego atildado, terminamos empatando en lo que me parece un resultado lógico. Para ganar, hay que jugar mejor de lo que jugamos hoy", culminó.