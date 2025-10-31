Alianza Lima se enfrenta a Melgar por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva. En medio de ello, uno de los jugadores entrevistados en la previa fue Sergio Peña, quien reveló sus planes para la siguiente temporada con el cuadro íntimo.

Sergio Peña dio tajante comentario sobre su futuro en Alianza Lima tras no salir campeones

En la conversación con L1MAX, Peña fue consultado sobre cómo se siente después de no haber salido campeón con Alianza, siendo una de las metas a largo plazo al momento de su llegada.

Sergio Peña dejó en claro que seguirá en Alianza Lima con el fin de salir campeón nacional.

"Vine a Alianza sin ningún interés, lo hice porque soy hincha de Alianza Lima, porque me crié en Alianza, crecí en Alianza y salí de Alianza. Le debo mucho a la institución, y como dije, vine a campeonar con Alianza. Lamentablemente no se pudo dar. Llegué hace cuatro meses, donde se lograron cosas importantes junto a mis compañeros. En el torneo local me quedo con la deuda de no haber campeonado, pero tengo tres años de contrato, así que espero hacerlo en los próximos años y darle alegría al club aliancista", comentó.

La respuesta del volante del equipo blanquiazul afirma que no tiene razones para abandonar el barco aliancista, pues la próxima temporada espera conseguir el campeonato nacional que siente que le debe a Alianza Lima.

Por otro lado, también dejó en claro que se considera parte del equipo más grande del Perú, por lo que se siente en la obligación de brindar alegrías a los hinchas que anhelan un título después de 3 años de hegemonía de Universitario de Deportes.

"Yo soy hincha de Alianza, y para mí es el equipo más grande del Perú. Obviamente, al ser el equipo más grande del Perú, estamos obligados a ser campeones. Es el objetivo, y nos sentimos decepcionados por no haber logrado el campeonato. Pero tampoco podemos ignorar los buenos momentos que hemos vivido y lo mucho que hemos hecho disfrutar a la gente. Queda corregir los errores, trabajar y no dormirnos para el próximo año, para que podamos alcanzar el objetivo y brindarle alegría a la gente", afirmó.