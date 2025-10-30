¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2025 y dónde ver?

Se reanuda el Torneo Clausura 2025 con un partido directo entre Alianza Lima vs Melgar en busca de los cupos para pelear los Playoffs a "Perú 2". Los blanquiazules necesitan de victorias para escalar al segundo lugar del Acumulado, mientras que los arequipeños no tienen margen de error para ingresar a competir en dicha instancia del campeonato.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Melgar?

El partido entre Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 se juega este viernes 31 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. El cuadro 'Dominó' afrontará su último partido de la temporada, por lo que dará todo de sí en busca de dar el batacazo en campo blanquiazul.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar?

Este choque del Torneo Clausura entre blanquiazules y rojinegros inicia a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

Alianza Lima anuncia su partiDdo ante FBC Melgar.

¿Dónde ver partido de Alianza Lima vs Melgar?

Este cotejo entre Alianza Lima y Melgar se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) por los operadores de DirecTV, Win y Claro. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante DGO.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Melgar?

En el caso de Alianza Lima, perdió la chance de conseguir el Torneo Clausura 2025 para lamento de sus seguidores. Ahora, su objetivo es ser segundo del Acumulado y así evitar una llave previa en los Playoffs para "Perú 2". Justamente, este encuentro ante Melgar será clave en el afán de marcar distancias.

Por su parte, FBC Melgar necesita a como de lugar los tres puntos en Matute al estar, parcialmente, en el cuarto lugar del Acumulado. Y es que están un punto por encima de Sporting Cristal, teniendo que afrontar un único partido en lo que queda de la temporada. Posterior a ello, así consigan una victoria deberán esperar tropiezos de los celestes para competir en los Playoffs.