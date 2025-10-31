0
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami de Messi en la 'Noche Blanquiazul': fecha del partido

Inter Miami de Lionel Messi vendrá a Perú para enfrentar a Alianza Lima en la 'Noche Blanquiazul'. Te contamos todos los detalles del compromiso amistoso.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima vs Inter Miami se enfrentarán en la Noche Blanquiazul 2026
Alianza Lima vs Inter Miami se enfrentarán en la Noche Blanquiazul 2026 | FOTO: LIBERO
Inter Miami de Lionel Messi volverá a Perú, pero en esta oportunidad para enfrentar a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul, así lo confirmó el 'Tigrillo' Navarro. El partido amistoso se realizará el 24 de enero del 2026.

Noticia en desarrollo...

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

