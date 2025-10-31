Luis Advíncula rompe su silencio y habló sobre la posibilidad de ir a Alianza Lima: "Yo jamás..."

En las últimas semanas, la opción de ver a Luis Advíncula con la camiseta de Alianza Lima, en el 2026, empezó a tomar fuerza. El lateral no está en los planes de Boca Juniors, por ello, están dispuestos a escuchar ofertas por 'Luchito'.

Advíncula estará en el programa Enfocados, que es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En un adelanto, la 'Foquita' le preguntó al lateral derecho si por su cabeza pasa firmar con Alianza Lima.

El popular 'Bolt' fue claro en señalar que no va a cerrar las puertas a nadie. Como se sabe, en diversas ocasiones, el jugador de 35 años indicó que le tiene mucho cariño a Sporting Cristal.

"Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie", expresó Advíncula en el adelanto del programa. Tras su respuesta, Guizasola afirmó que 'Luchito' terminará jugando en Alianza Lima.

Luis Advíncula habló de la selección peruana

Luis Advíncula indicó que siempre estará dispuesto defender la camiseta de la selección peruana. Expresó su preocupación por el recambio generacional y comparó la situación del fútbol nacional con Argentina.

"Estos son los momentos que uno tiene que cerrar el pico y trabajar. Cuando mi selección me necesite, voy a estar. Acá hay jugadores que ya están debutando con 16, con 17, con 18, y son figura en sus equipos", indicó.