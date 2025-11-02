0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Alianza ganó 3-0 en emocionante partido y está a un partido de ganar el título nacional

Alianza Lima desea dejar atrás su difícil momento como institución y actualmente se encuentra muy cerca de coronarse campeón nacional de la temporada 2025 en la Liga.

Luis Blancas
Alianza Lima ganó 3-0 y está a un partido de llevarse el título nacional
Alianza Lima ganó 3-0 y está a un partido de llevarse el título nacional | Composición: Líbero
Alianza Lima perdió toda posibilidad de salir campeón de la Liga 1 2025; sin embargo, en la Liga Femenina 2025 tiene una gran posibilidad de consagrarse ganador y está a solo dos partidos de vencer a su clásico rival, Universitario de Deportes, en la gran final del Torneo Clausura.

Alianza Lima presentó a su nueva incorporación para la temporada

PUEDES VER: Alianza Lima presentó a su nueva incorporación para la temporada: "Bienvenido..."

Alianza Lima ganó 3-0 y puede ser campeón nacional por cuarta vez de forma casi consecutiva

Alianza venció 3-0 a Carlos A. Manucci en el partido de vuelta de las semifinales de los playoffs del Clausura de la Liga Femenina 2025 y clasificó a la final, donde su rival será Universitario.

alianza lima femenino

Alianza Lima venció 3-0 a Carlos Manucci y clasificó a la gran final del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Con este resultado y el 2-0 en la ida, las jugadoras del equipo íntimo vencieron a las jugadoras de Trujillo con un marcador global de 5-0 en un emocionante partido que se desarrolló en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los goles para Alianza Lima fueron anotados por Nayeli Cabezas en propia puerta, y Silvani Oliveira y Allison Azabache, quienes sentenciaron la goleada blanquiazul, lo que alegró a todos los asistentes que fueron a alentarlas.

alianza lima

Alianza Lima anunció que están clasificadas a la gran final del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Ahora la situación para la escuadra blanquiazul es más favorable, ya que si logra vencer a Universitario en los playoffs del Clausura, ya no será necesario jugar una gran final, dado que lograron ganar el Torneo Apertura.

Por otro lado, si las cremas vencen en esta instancia final, llevarán a la Liga Femenina 2025 a disputar el campeonato nacional entre ellas mismas, por lo que para sus intereses será primordial derrotar a las íntimas.

