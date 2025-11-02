Alianza ganó 3-0 en emocionante partido y está a un partido de ganar el título nacional

Alianza Lima perdió toda posibilidad de salir campeón de la Liga 1 2025; sin embargo, en la Liga Femenina 2025 tiene una gran posibilidad de consagrarse ganador y está a solo dos partidos de vencer a su clásico rival, Universitario de Deportes, en la gran final del Torneo Clausura.

Alianza venció 3-0 a Carlos A. Manucci en el partido de vuelta de las semifinales de los playoffs del Clausura de la Liga Femenina 2025 y clasificó a la final, donde su rival será Universitario.

Con este resultado y el 2-0 en la ida, las jugadoras del equipo íntimo vencieron a las jugadoras de Trujillo con un marcador global de 5-0 en un emocionante partido que se desarrolló en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los goles para Alianza Lima fueron anotados por Nayeli Cabezas en propia puerta, y Silvani Oliveira y Allison Azabache, quienes sentenciaron la goleada blanquiazul, lo que alegró a todos los asistentes que fueron a alentarlas.

Ahora la situación para la escuadra blanquiazul es más favorable, ya que si logra vencer a Universitario en los playoffs del Clausura, ya no será necesario jugar una gran final, dado que lograron ganar el Torneo Apertura.

Por otro lado, si las cremas vencen en esta instancia final, llevarán a la Liga Femenina 2025 a disputar el campeonato nacional entre ellas mismas, por lo que para sus intereses será primordial derrotar a las íntimas.