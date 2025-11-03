- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Campeón de la Copa Libertadores quiere firmar por 5 años con Alianza Lima: "Retirarme ahí"
Campeón de la Copa Libertadores impactó tras revelar que quiere firmar por cinco años con Alianza Lima y aseguró que su deseo es retirarse en el cuadro blanquiazul.
Miguel Trauco llegó a Alianza Lima para este 2025. Si bien el fichaje del 'mago' sorprendió a varios, por su hinchaje por Universitario, pero gracias a su buen nivel se ganó el cariño de los fanáticos blanquiazules.
PUEDES VER: Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación y resultados de hoy
El lateral izquierdo de la selección peruana tiene contrato con los Íntimos por dos temporadas, pero aseguró que se siente muy feliz en el conjunto de La Victoria, por ello le pidió a Franco Navarro Mandayo ampliar su vínculo contractual por varios años porque su anhelo es retirarse en Alianza Lima.
"Me queda un año más de contrato, ya le he dicho a 'Franquito' Navarro que me renueve por 5 años. Yo quiero retirarme ahí nomás. De verdad estoy muy cómodo que si me llega la oferta para renovar, sin ningún problema", señaló Trauco en el VAR de Olcese.
Para el ex Flamengo jugar en un equipo grande siempre es una motivación, además se siente muy cómodo en el cuadro Íntimo. Por ello, si le llega una propuesta para continuar en Alianza, lo aceptaría.
"A quien no le va a gustar jugar en un equipo grande, que siempre esté peleando arriba, que esté al día (en los pagos), sería loco el que diga que no", puntualizó.
Miguel Trauco fue campeón de la Copa Libertadores
Miguel Trauco salió campeón de la Copa Libertadores 2019 con el Flamengo (cuando el conjunto brasileño ganó a River Plate en el Estadio Monumental).
A pesar de que cuando el 'Fla' levantó la copa, Trauco estaba jugando en el Saint Etienne de Francia, pero fue inscrito con el 'Mengao' y disputó la primera fase de la Copa Libertadores, por ello es considerado como campeón de la Libertadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50