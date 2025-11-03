Campeón de la Copa Libertadores quiere firmar por 5 años con Alianza Lima: "Retirarme ahí"

Miguel Trauco llegó a Alianza Lima para este 2025. Si bien el fichaje del 'mago' sorprendió a varios, por su hinchaje por Universitario, pero gracias a su buen nivel se ganó el cariño de los fanáticos blanquiazules.

El lateral izquierdo de la selección peruana tiene contrato con los Íntimos por dos temporadas, pero aseguró que se siente muy feliz en el conjunto de La Victoria, por ello le pidió a Franco Navarro Mandayo ampliar su vínculo contractual por varios años porque su anhelo es retirarse en Alianza Lima.

"Me queda un año más de contrato, ya le he dicho a 'Franquito' Navarro que me renueve por 5 años. Yo quiero retirarme ahí nomás. De verdad estoy muy cómodo que si me llega la oferta para renovar, sin ningún problema", señaló Trauco en el VAR de Olcese.

Para el ex Flamengo jugar en un equipo grande siempre es una motivación, además se siente muy cómodo en el cuadro Íntimo. Por ello, si le llega una propuesta para continuar en Alianza, lo aceptaría.

"A quien no le va a gustar jugar en un equipo grande, que siempre esté peleando arriba, que esté al día (en los pagos), sería loco el que diga que no", puntualizó.

Miguel Trauco fue campeón de la Copa Libertadores

Miguel Trauco salió campeón de la Copa Libertadores 2019 con el Flamengo (cuando el conjunto brasileño ganó a River Plate en el Estadio Monumental).

A pesar de que cuando el 'Fla' levantó la copa, Trauco estaba jugando en el Saint Etienne de Francia, pero fue inscrito con el 'Mengao' y disputó la primera fase de la Copa Libertadores, por ello es considerado como campeón de la Libertadores.