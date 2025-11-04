Alianza Lima vs Chankas EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver

Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 15:15 hora local, en partido pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro se disputa en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Ya sin chances de ser campeón, los blanquiazules buscan ser segundos del Acumulado para acceder directamente a la final de los play off por la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Para este encuentro, Néstor Gorosito no podrá contar por lesión con Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari; además Guillermo Enrique y Matías Succar no están por decisión técnica.

Alianza Lima viene de igualar 2-2 ante Melgar. Foto: Marco Cotrina | URPI-LR.

¿Cómo llega Chankas?

Por su parte, los 'Guerreros' necesitan una victoria para trepar a zona de Copa Sudamericana. Si consiguiera la clasificación sería histórico porque recién disputan su segunda temporada en Primera División.

Cabe señalar que el equipo dirigido por Walter Paolella viene de tres victorias consecutivas y en el Clausura ganó todos sus partidos como local. ¿Alargará está racha venciendo a los victorianos?

Los Chankas quieren clasificar a la Copa Sudamericana. Foto: Los Chankas Oficial.

Alianza Lima vs Chankas: horario

Perú, Colombia y Ecuador: 15:15

Bolivia y Venezuela: 16:15

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15

México: 14:15

Estados Unidos: 15:15 (Miami y Nueva York) y 12:15 (Los Ángeles)

España: 21:00

¿Dónde ver Alianza Lima vs Chankas?

El partido será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV paga como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, puedes seguirlo también ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Chankas?

Repasa los canales de acuerdo al operador de televisión de tu preferencia:

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

Alianza Lima vs Chankas: pronósticos

Alianza Lima es ligeramente favorito para sumar tres puntos ante Los Chankas, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Chankas Empate Alianza Te Apuesto 3.77 3.18 2.08 Betano 3.80 3.50 2.10 Apuesta Total 3.75 3.20 2.10 Inkabet 3.45 3.15 2.12 Olimpo 3.75 3.55 1.95

Alianza Lima vs Chankas: historial

Alianza Lima le ha ganado los tres partidos a Chankas en Liga 1, mientras que también hubo un duelo por Copa Bicentenario que terminó en empate 2-2, pero el entonces Cultural Santa Rosa se impuso en penales.

Alianza Lima 1-0 Chankas | Torneo Apertura 2025

Chankas 0-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2024

Alianza Lima 3-0 Chankas | Torneo Apertura 2024

Cultural Santa Rosa 2-2 Alianza Lima (Pen. 3-2) | Copa Bicentenario 2021

Alianza Lima vs Chankas: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero

Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana; Jordan Guivin, Jorge Palomino, Franco Torres; José Manzaneda y Pablo Bueno.