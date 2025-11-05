Alianza Lima analiza fichar a arquero de Cristal para competir con Viscarra en 2026: "Próximo..."

Alianza Lima es consciente de que está en la obligación de conseguir el título la siguiente temporada de la Liga 1 y romper su mala racha de 3 años sin títulos. Por ello, la directiva busca cerrar nuevos fichajes que potencien su plantel y una de las posiciones es la portería, donde buscan un segundo arquero que le de competencia de nivel al boliviano Guillermo Viscarra.

Durante esta temporada, Viscarra no ha tenido gran competencia, luego de que Ángelo Campos no consiga disputarle el puesto. Por ello, ya buscan su reemplazo y se conoció que tienen en la mira a un portero de Sporting Cristal.

Alianza Lima analiza fichar a arquero de Sporting Cristal

En la previa del partido ante Los Chankas, el periodista deportivo Mr. Peet señaló que la dirección deportiva blanquiazul está en la búsqueda de un nuevo portero y, además de Carlos Cáceda, tiene otro nombre en carpeta. Se trata de Alejandro Duarte, portero de Sporting Cristal.

Video: L1 MAX

"Circuló el nombre de Carlos Cáceda, pero no solo sería él. También podría ser Alejandro Duarte. Entre ellos dos, podría llegar el próximo arquero para que compita con Guillermo Viscarra la próximo temporada", indicó el citado comunicador.

Asimismo, Mr. Peet enfatizó que cualquiera de los dos guardametas pueden llegar a tienda victoriana. No obstante, recalcó que su rol será secundario, por lo que se espera que le disputen el puesto a Guillermo Viscarra.

Alejandro Duarte interesa en Alianza Lima. Foto: Sporting Cristal.

Alejandro Duarte y su presente en Sporting Cristal

En las últimas temporadas, Alejandro Duarte ha tenido un rol secundario en Sporting Cristal, pues el titular ha sido Diego Enríquez. De esta forma, son pocos los partidos los que ha podido estar bajo los 3 palos. En las últimas 3 temporadas tan solo ha jugado 9 partidos.

¿Cuánto vale Alejandro Duarte?

De acuerdo a la web de Transfermarkt, Alejandro Duarte, a sus 31 años, posee una cotización de mercado de 350 mil euros, una cifra que ha ido en descenso en los últimos años tras su poca continuidad.