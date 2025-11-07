Filtran la verdad sobre por qué Pedro Aquino no volvió a Cristal tras llegar a Alianza: "Nunca..."

Pedro Aquino es uno de los futbolistas con mayor experiencia en la selección peruana. El volante tuvo paso por destacados equipos del extranjero, y en el Perú, en Sporting Cristal, por lo que, una de las preguntas que se hicieron los hinchas a mediados de temporada fue sobre por qué el mediocampista no volvió a tienda celeste y sorprendió siendo el último fichaje de Alianza Lima.

¿Por qué Pedro Aquino no volvió a Sporting Cristal esta temporada?

Al respecto, Gustavo Zevallos, actual director deportivo de la escuadra cervecera brindó una reciente entrevista con Ovación, y reveló la postura de la institución. Sobre ello, admitió que la 'Roca' es un jugador identificado con los celestes, sin embargo, negó que Cristal haya tenido algún tipo de interés en su contratación para el Clausura, ya que contaban con varias figuras en su posición.

"Es un jugador formado en el club, pero nunca mostramos interés por él, porque en ese sector teníamos a Cazonatti, Távara, Caparó, Pretell, ¿dónde iba a jugar Aquino?", respondió Zevallos.

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima tras su paso por el fútbol de México

En esa misma línea, el dirigente de Sporting Cristal agregó que actualmente la ficha de Pedro Aquino es bastante elevada, por lo que, también dificultó su vuelta al Rímac este 2025.

"Tiene un presupuesto diferente a lo que manda el marco del Perú, no es que nos lo hayan quitado de la mano, sino que el interés nunca lo tuvimos", acotó.

Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2026

El futbolista Pedro Aquino, quien aún pertenece a Santos Laguna, fichó en el mes de agosto en calidad de préstamo por una temporada en Alianza Lima. Su arribo a La Victoria se dio procedente del fútbol mexicano, donde estuvo jugando por 8 años.

Hasta la fecha el pivote de 30 años ha disputado de manera oficial 10 partidos con la camiseta del cuadro blanquiazul entre la Liga 1 y Copa Sudamericana 2025, además tiene 2 goles y un promedio de 475 minutos. Pese a que no es titular indiscutible, poco a poco se viene ganando la confianza del DT Néstor Gorosito, quien lo considera una importante pieza de recambio.