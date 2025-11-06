Cristal puede dar el golpe con el fichaje de uruguayo de casi medio millón para 2026: "Contactos"

Sporting Cristal tiene el duro reto de ser protagonista y luchar por el título nacional en la temporada 2026. Actualmente los celestes luchan por clasificar a la Copa Libertadores, por lo que, la prioridad de la directiva es contratar figuras de gran presente deportivo. En esa línea, ahora el club viene analizando el fichaje de un futbolista uruguayo que juega en la Liga 1 2025.

Sporting Cristal apunta al fichaje de volante uruguayo para 2026

Líbero pudo conocer en su edición impresa que la escuadra rimense apunta a fortalecer el mediocampo, por ello, tienen en carpeta al volante de Cienciano, Santiago Arias, quien es nacionalizado peruano y de concretarse su posible incorporación a La Florida, puede ser la principal competencia del brasileño Gustavo Cazonatti.

Santiago Arias en la mira de Sporting Cristal para el 2026/Foto: Instagram

Al respecto, también hay que precisar que de momento aún no existe ningún tipo de negociación, ya que aún tiene vínculo contractual con el 'Papá'. Bajo ese escenario, la dirigencia ya contempla el tener que pagar su cláusula de rescisión a fin de que el pivote de 30 años pueda arribar al Rímac como agente libre.

"Por ahora no hay conversaciones con Cienciano, dueño de su pase hasta fines de 2026, pero al concluir la temporada se espera iniciar contactos", informaron. Precisamente, en lo que va del 2025, Santiago Arias siguió afianzándose como titular, y hoy es pieza indiscutible para el estratega argentino Carlos Desio.

Según sus estadísticas, el pivote registra de manera oficial 32 partidos entre la Liga 1 y Copa Sudamericana 2025, asimismo, 1 gol, 1 asistencia, y un promedio de 2406 minutos; los cuales reflejan la buena actualidad futbolística del mediocentro extranjero. Por otro lado, de acuerdo al portal Transfermarkt, se cotiza en 400 mil euros en el mercado de pases.

Santiago Arias: ¿en qué clubes ha jugado?