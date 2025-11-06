Rebagliati anunció terrible noticia para Cristal en la parte final del torneo: "Ya no puede..."

Sporting Cristal necesita replantear muchas cosas si quiere volver a pelear por el título nacional en la temporada 2026. Con Paulo Autuori, confirmado para la Liga 1 y posible Copa Libertadores, los celestes tendrán que armar un plantel con destacados fichajes, los cuales les permitan seguir siendo protagonistas en los primeros lugares de la tabla.

Diego Rebagliati anunció triste noticia para Sporting Cristal en la parte final del campeonato

A propósito de ello, en la reciente edición del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, el comentarista deportivo Diego Rebagliati anunció una noticia a toda la hinchada rimense, y es que, teniendo en cuenta los dos últimos partidos que le restan en el Torneo Clausura, el equipo ya no podrá quedar como Perú 2 ni Perú 3 en el Acumulado de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal se enfoca en clasificar a la Copa Libertadores 2026/Composición: Líbero

"Sporting Cristal ya no puede ser segundo ni tercero en el acumulado. Prácticamente juega solo para cumplir el calendario, salvo que se dé una combinación de resultados con Garcilaso y Sullana que permita que ambos alcancen a Cristal", sostuvo.

Bajo ese escenario, si el conjunto de La Florida queda en el cuarto lugar de la tabla Acumulada tendrá que jugar los Playoffs de la temporada 2025, para poder definir el orden final de los clubes que van a la Copa Libertadores 2026.

Considerando que Cristal viene de golear 4-1 a Comerciantes Unidos en Cajabamba, ahora los cerveceros se medirán contra Cienciano del Cusco en la fecha 18 en el Alberto Gallardo, y luego cerrarán el torneo como visitantes frente a Atlético Grau de Piura. La programación se debe hacer oficial en los próximos días.

Paulo Autuori seguirá como DT de Sporting Cristal en el 2026

En una de las últimas entrevistas, Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal dejó en claro que el estratega brasileño Paulo Autuori seguirá en el banco celeste para el 2026. "Es lo normal (que se quede), no se ha mencionado nada contrario a lo que él ha expresado, nosotros entendemos lo que es el proyecto, entendemos lo que es el trabajo", dijo para Arte 109.