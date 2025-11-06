Exfigura de Sporting Cristal se confesó sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima: "Un sueño"

Alianza Lima ya planifica la siguiente temporada, donde tendrá la obligación de conseguir el título de la Liga 1 y volver a destacar en el plano nacional. Por ello, buscan nuevos fichajes y mostraron serio interés en un exdefensor de Sporting Cristal. Ahora, este futbolista rompió el silencio y se pronunció ante su posible llegada a tienda 'íntima'.

Exfigura de Sporting Cristal se confesó sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima

Cristian Carbajal fue una de las grandes promesas de Sporting Cristal, siendo un jugador que salía de las canteras de los rimenses. No obstante, su mejor nivel lo ha encontrado en las filas de Sport Boys, donde llamó la atención de la dirección deportiva de Alianza Lima.

En ese sentido, durante un diálogo con el programa 'No Somos Populares', el jugador fue consultado por el presunto interés del cuadro blanquiazul en concretar su fichaje para la siguiente campaña. Ante ello, Carbajal señaló que pronto se reunirá con su representante para ver sus opciones, aunque indicó que poder jugar con Alianza Lima sería cumplir el sueño de su padre.

Video: No Somos Populares

"Yo no veo esos temas contractuales, todo eso lo ve mi representante. Justo tengo una reunión con él pero se especula bastantes cosas, también varios laterales izquierdos fueron acercados a Alianza y nadie sabe. Como justo hablé con mi mamá hace poco, es un sueño de mi papá si se da esa oportunidad (de jugar en Alianza). Ella me dijo que le gustaría que mi papá esté acá y se de esa oportunidad", expresó.

Cristian Carbajal reveló que está enfocado en Sport Boys

De igual forma, el lateral izquierdo de 26 años señaló que está enfocado en poder acabar de la mejor manera la temporada con Sport Boys e indicó que no está pendiente en los rumores sobre su futuro.

"Hoy me debo al Sport Boys hasta el otro año. Gracias a Dios salvamos la categoría matemáticamente, terminamos jugando bien y nada, solo sigo pensando en Sport Boys. No me meto en temas contractuales. No estoy pendiente en si dicen que me voy a Alianza o otro equipo. Mi cabeza está en Sport Boys, nada más", acotó.

Cristian Carbajal interesa en Alianza Lima

La noticia del interés de Alianza Lima en Cristian Carbajal fue revelada por el exfutbolista Miguel ‘Conejo’ Rebosio, quien aseguró que el acercamiento del club se produjo tras la convocatoria del jugador a la selección peruana. Según el exdefensor, el interés se debe a que Carbajal cuenta con una gran proyección a futuro.