Mr Peet reveló la postura de Guerrero por interés de Alianza en un '9' extranjero: "Tiene..."

Alianza Lima ya inició la planificación de la siguiente temporada de la Liga 1, donde tiene la obligación de conquistar el título e impedir el tetracampeonato de Universitario. Por ello, con la mira puesta en los fichajes, una de las posiciones a reforzar es la delantera, donde buscar darle competencia a Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

En ese sentido, el periodista Peter Arévalo sorprendió al revelar la rotunda postura de Guerrero en medio de los múltiples rumores que señalan la intención de la dirección deportiva de firmar a un delantero extranjero para la siguiente temporada.

Mr Peet reveló la postura de Guerrero por interés de Alianza Lima en un delantero extranjero

Antes del duelo frente a Los Chankas, el popular Mr. Peet señaló durante la transmisión que la directiva íntima busca renovar los contratos de Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Sin embargo, detalló que la idea del club es que ninguno de los dos sea titular, ya que se pretende sumar a dos atacantes de jerarquía.

En esa línea, Arévalo indicó que el ‘Depredador’ tiene la firme intención de continuar en Alianza Lima a toda costa, incluso si debe asumir un rol secundario, ya que su principal deseo es conseguir un título con el equipo de sus amores.

Video: L1 MAX

"La institución quiere que los dos continúen su carrera (Hernán Barcos y Paolo Guerrero). Pero, el proyecto es que Alianza va en busca de un '9' extranjero y nacional. He podido conocer que Paolo si quiere quedarse y asume el ser suplente. Porque el tiene y siente la necesidad de ganar algo con Alianza Lima", señaló el citado comunicador.

Paolo Guerrero puso fecha para renovar con Alianza Lima

Cabe recordar que, días atrás, Paolo Guerrero dejó en claro que aún no tiene una decisión tomada con respecto a su futuro en Alianza Lima. Por ello, indicó que recién a final de la temporada se sentará con la directiva para tomar una decisión.

"A final de temporada, después del campeonato que pase, seguramente nos sentaremos a conversar. Primero es el club, el equipo y que los resultados nos acompañen para la clasificación a la Libertadores directamente. Alianza Lima es mi casa, mi vida, mi pasión. Lo más importante ahora es pensar en el equipo y terminar bien el campeonato", enfatizó el delantero.