¡Una máquina! Alianza Lima venció 8-1 a su rival y se ilusiona con el título del Clausura

Alianza Lima está enfocado en poder terminar de la mejor manera la temporada en la Liga 1, donde buscan ser Perú 2 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras tanto, sus divisiones menores también vienen destacando y recientemente consiguieron una valiosa goleada que los mantiene en el liderato.

En esta oportunidad nos referimos al plantel blanquiazul que viene compitiendo en el Torneo Sub 18, donde recientemente enfrentaron a la escuadra de Alianza Universidad por la fecha 6 del Torneo Clausura, donde sorprendieron con su poderío ofensivo al propinarle a su rival un contundente 8-1.

Los blanquiazules no se vieron superados en el campo y, por el contrario, dejó grandes dotes de fútbol. Una de las grandes estrellas del partido fue Josué Montenegro, quien se lució con un doblete. Asimismo, los jugadores Jussepi García, Geray Motta, Adriano Neciosup, Paolo Justo, Piero Arroyo y un autogol, terminaron sellando la goleada.

Alianza Lima venció 8-1 a Alianza Universidad y es líder en solitario del Torneo Sub 18.

Con esta victoria, el elenco 'íntimo' se mantiene firme en lo más alto de la tabla del Grupo B con 16 unidades. Alianza Lima mantiene una ventaja de 5 puntos sobre su más cercano perseguidor, Universitario de Deportes. Los blanquiazules se ilusionan con poder alzar el título nacional del Torneo Sub 18.

Alianza Lima se ilusiona con poder disputar la final del Torneo Sub 18

De seguir en este ritmo y a falta de 4 jornada, Alianza Lima tiene grandes opciones de finalizar el Torneo Clausura como líder del Grupo B. De esta forma, tendrían una llave más accesible en los cuartos de final. En caso logren ganar el segundo torneo del año, se deberán medir ante Sporting Cristal en la gran final.

Próximo partido de Alianza Lima Sub 18

El cuadro blanquiazul debe seguir preparándose de la mejor manera para poder afrontar su próximo partido ante ADT el sábado 8 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Unión Tarma.

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Sub 18