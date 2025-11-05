- Hoy:
Dos jugadores de Alianza Lima se sumarán a Sporting de Braga: "Los terminó de convencer"
Informan que dos jugadores de Alianza Lima viajarán a Portugal para sumarse a Sporting de Braga. Una importante oportunidad para los futbolistas blanquiazules.
Buenas noticias para los hinchas de Alianza Lima. Según informaron en Mano a Mano, dos jugadores del conjunto blanquiazul estarán viajando a Portugal para sumarse a los trabajos de Sporting Braga.
Los jugadores que vivirá esa experiencia son: Geray Motta y Sebastián Ortega. Los dos 'potrillos' juegan en la categoría 2009 de Alianza Lima y se unirán por dos semanas a las menores de Sporting Braga.
"El club portugués empezó el seguimiento en el Flamengo Cup del año pasado y la Adidas Cup, disputada hace poco, los terminó de convencer", contó Michael Succar.
¿Quién es Geray Motta?
Geray Motta es un jugador de 16 años que ocupa la posición de delantero centro, pero también puede ocupar la posición de extremo por izquierda o mediocentro ofensivo. Es habitual convocado a la selección peruana sub-17.
Según Transfermarkt, el contrato de Motta con Alianza Lima es hasta finales de la temporada 2028. Formó parte de la selección peruana, categoría Sub 15, 16 y 17.
¿Quién es Sebastián Ortega?
Sebastián Ortega es otra de las grandes promesas de Alianza Lima. Tiene 16 años y ocupa la posición de lateral derecho, además, también puede cumplir el rol de defensor.
En Transfermarkt indican que el contrato de Sebastián Ortega con Alianza Lima es hasta finales del 2028. También pasó por las categorías menores de la selección peruana.
