0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
EN VIVO
Alianza Lima vs Los Chankas EN DIRECTO por la Liga 1
Paolo Guerrero se luce con un golazo para el 2-0 de Alianza Lima | L1 MAX | Composición: Líbero

¡Quiere Libertadores! Paolo Guerrero se luce con un golazo de volea para el 2-0 de Alianza Lima

Paolo Guerrero se lució con un control de pecho dentro del área y no perdonó al arquero de Chankas. El 'Depredador' marca su doblete e ilusiona a los hinchas de Alianza Lima con ser Perú 2.

Angel Curo
Te puede interesar

  1. Alianza Lima vs. Chankas EN VIVO vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura