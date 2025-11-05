- Hoy:
¡Quiere Libertadores! Paolo Guerrero se luce con un golazo de volea para el 2-0 de Alianza Lima
Paolo Guerrero se lució con un control de pecho dentro del área y no perdonó al arquero de Chankas. El 'Depredador' marca su doblete e ilusiona a los hinchas de Alianza Lima con ser Perú 2.
Fuerte falta de Castillo a Manzaneda provocó conato de bronca en el Alianza Lima vs Chankas
Hinchas de Alianza Lima explotaron contra los jugadores tras el segundo gol de Melgar
¡Quieren Libertadores! Matías Lazo marcó el 2-1 de Melgar ante Alianza y complica a los íntimos
Bernardo Cuesta aprovechó error de Garcés y silenció Matute con el 1-0 de Melgar ante Alianza Lima
Penal anulado para Universitario tras revisión del VAR: Carabalí fue amonestado por fingir - VIDEO
¡Insólito! Martín Távara se quiso lucir con una 'panenka' y falló el empate de Sporting Cristal
¡Debajo del arco! Cristian Benavente falló insólito gol para Sporting Cristal ante Chankas - VIDEO
¡No quiere 'tri'! Ampuero se lució con un golazo de larga distancia para el 1-0 de Cusco FC
