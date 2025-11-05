0
Pelea entre Eryc Castillo y Manzaneda. | captura L1 MAX

Fuerte falta de Castillo a Manzaneda provocó conato de bronca en el Alianza Lima vs Chankas

Tensión en Andahuaylas: el partido entre Alianza Lima vs Chankas fue interrumpido durante algunos minutos por incidente provocado por falta entre Castillo y Manzaneda. Ambos jugadores recibieron amarilla.

Shirley Marcelo
