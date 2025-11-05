- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Fuerte falta de Castillo a Manzaneda provocó conato de bronca en el Alianza Lima vs Chankas
Tensión en Andahuaylas: el partido entre Alianza Lima vs Chankas fue interrumpido durante algunos minutos por incidente provocado por falta entre Castillo y Manzaneda. Ambos jugadores recibieron amarilla.
Hinchas de Alianza Lima explotaron contra los jugadores tras el segundo gol de Melgar
¡Quieren Libertadores! Matías Lazo marcó el 2-1 de Melgar ante Alianza y complica a los íntimos
Bernardo Cuesta aprovechó error de Garcés y silenció Matute con el 1-0 de Melgar ante Alianza Lima
Penal anulado para Universitario tras revisión del VAR: Carabalí fue amonestado por fingir - VIDEO
¡Insólito! Martín Távara se quiso lucir con una 'panenka' y falló el empate de Sporting Cristal
¡Debajo del arco! Cristian Benavente falló insólito gol para Sporting Cristal ante Chankas - VIDEO
¡No quiere 'tri'! Ampuero se lució con un golazo de larga distancia para el 1-0 de Cusco FC
Edison Flores se perdió el 2-0 en la línea del área de Cristal tras un gran pase de Carabalí - VIDEO
Te puede interesar