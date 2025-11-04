Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: el inédito once de Gorosito para dar el golpe en Andahuaylas

Alianza Lima visitará este miércoles 5 de noviembre a Los Chankas en el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. Los íntimos no se guardarán nada y pese a seis bajas claves, el equipo apunta a lograr un triunfo en Andahuaylas. ¿Cuál es el once tentativo de Néstor Gorosito y Walter Paolella?

Alineación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero, Eryc Castillo .

¡Ganar o ganar! En La Victoria están convencidos de poder alcanzar un óptimo resultado frente a los 'Guerreros Chankas'. Bajo ese escenario, y considerando las ausencias que tendrá el plantel, Gorosito junto con su comando técnico ya alistan hasta 4 variantes respecto al equipo que igualó 2-2 contra Melgar en Matute.

En defensa, todo hace indicar que Huamán y 'Richi' Lagos ocuparán el lugar de Miguel Trauco y Josué Estrada como laterales. A su vez, Castillo seguirá en la volante al lado del ecuatoriano Fernando Gaibor, sin embargo, como principal novedad estará la presencia del uruguayo Pablo Ceppelini, por Sergio Peña.

Alianza Lima busca dar la sorpresa de visita ante Los Chankas

De otro lado, se espera que el argentino Gaspar Gentile deje su puesto al veloz extremo, Eryc Castillo, quien volverá como titular, y conformará el tridente ofensivo de los íntimos, con Kevin Quevedo y el histórico goleador, Paolo Guerrero de único punta.

Alineación de Los Chankas:

Hairo Camacho, Ederson Mogollón, Héctor Gonzalez, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Jorge Palomino, Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, FrancoTorres, José Manzaneda, Pablo Bueno.

En la vereda de al frente, el cuadro local llegará con la moral en alto tras haber derrotado por la mínima diferencia a Ayacucho FC en la fecha 17 del Clausura, gracias al tanto del delantero Pablo Bueno. Cabe recordar que, Los Chankas también persiguen el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, y para eso, necesitan sí o sí de los tres puntos para no alejarse del octavo puesto en la tabla.

Los Chankas van por los tres puntos ante Alianza Lima

Luego de los últimos entrenamientos, el entrenador Walter Paolella quedó convencido de presentar el mismo once que viene de imponerse frente a los 'Zorros', y en donde destacan importantes figuras como Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, y José Manzaneda en el ataque.