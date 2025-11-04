La drástica decisión de Gorosito con Sergio Peña para el partido de Alianza Lima ante Chankas

Néstor Gorosito tomó una fuerte decisión con Sergio Peña debido al rendimiento que viene mostrando en el terreno de juego. El director técnico de Alianza Lima hará algo inesperado con el mediocampista de la selección peruana previo al partido clave con Los Chankas, en el cual los íntimos buscarán arrebatarle el segundo lugar del Acumulado a Cusco FC.

Resulta que el periodista Gerson Cuba brindó información sobre el once inicial que usará el 'Pipo' para el choque ante 'Los Guerreros' en Andahuaylas, de este miércoles 5 de noviembre. Por ejemplo, Marco Huamán, Ricardo Lago, Jesús Castillo y Pablo Ceppelini cuentan con grandes posibilidades de formar parte del once inicial.

Sin embargo, quien no estaría presente es Sergio Peña, ya que todo apunta será enviado al banco de suplentes. De esta forma, el volante nacional estaría en el banquillo de Alianza Lima y puede ser que ingrese en la segunda mitad del compromiso ante Los Chankas, dependiendo como vaya el resultado.

Recordemos que el el hombre de la selección peruana llegó a tienda blanquiazul a mitad de temporada y fue recibido como uno de los mejores fichajes en los últimos años. Pese a ello, y a que comenzó bien con camiseta íntima, poco a poco su rendimiento fue disminuyendo y hoy viene siendo sumamente criticado.

¿Cuál es el valor de Sergio Peña?

Actualmente Sergio Peña tiene un valor de 1.50 millones de euros en el mercado de transferencias, siendo uno de los precios más bajos en toda su carrera profesional. Sobre todo si lo comparamos con los 4 millones que alcanzó en el 2024 cuando jugaba en el Malmö de Suecia.