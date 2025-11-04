Pronóstico Alianza Lima vs. Los Chankas: cuánto paga el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima enfrenta a Los Chankas por fecha pendiente del Torneo Clausura 2025 este miércoles 5 de noviembre. El partido está programado en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas), desde las 3:15 PM, hora de Perú. Las casas de apuestas ya están listas y las cuotas actualizadas. Según Apuesta Legal Perú, el sitio que compara las mejores cuotas del mercado, así pinta el panorama para este esperado partido.

¿Cuánto paga Alianza Lima vs. Chankas?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas son las siguientes:

Las cuotas ya tienen a su favorito. Revisa en la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú las cuotas actualizadas de las principales casas para este y los próximos partidos. ¡Apuesta con de manera segura y confiable!

Pronóstico Alianza Lima vs. Chankas

Alianza Lima parte como amplio favorito con una cuota promedio de 1.91. Mientras que la victoria de Chankas se cotiza en 3.90 y el empate paga 3.40. El pronóstico anticipa un dominio claro del equipo blanquiazul, que tiene cerca del 49 % de opciones de llevarse la victoria. Chankas parte como el menos favorecido con un 24 %, mientras que el empate ronda el 27 %.

¿Cómo llegan Alianza Lima vs. Chankas?

Alianza llega con la obligación de ganar para desplazarse al segundo lugar de la tabla acumulada, después de empatar 2-2 ante FBC Melgar. Los íntimos están a solo dos puntos de Cusco FC que hasta ahora estaría calificando a la Copa Libertadores 2026 como Perú 2. Por su parte, Los Chankas afrontan el duelo con ánimo reforzado luego de vencer 1-0 a Ayacucho FC en su anterior compromiso, buscando recuperar terreno de cara a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Chankas?

El partido se jugará este miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 3:15 p.m.

3:15 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:15 p.m.

5:15 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 2:15 p.m.

2:15 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:15 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Chankas por TV y Streaming?

El partido será transmitido para por L1 Max disponible en Claro TV, DirecTV, Best Cable y Movistar TV. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por L1 Play.

Posible alineación de Alianza Lima vs. Chankas