Pronóstico Perú vs. Chile: cuánto paga el partido amistoso internacional por Fecha FIFA

Así va el pronóstico y las apuestas actualizadas para el amistoso internacional entre Perú y Chile por la fecha FIFA de noviembre 2025.

    Luis Castillo
    Perú y Chile se enfrentan en un amistoso internacional este martes 18 de noviembre en Sochi, Rusia, a las 12:00 AM (hora peruana), en el estadio Fisht.
    Perú y Chile se enfrentan en un amistoso internacional este martes 18 de noviembre en Sochi, Rusia, a las 12:00 AM (hora peruana), en el estadio Fisht. | Foto: FPF
    Perú y Chile juegan un amistoso internacional en Sochi (Rusia) por la fecha FIFA este martes 18 de noviembre. El partido está programado en el estadio Fisht de Sochi, desde las 12:00 AM, hora peruana. Las principales casas de apuestas ya presentaron sus proyecciones para este encuentro. El pronóstico más actualizado para este duelo lo puedes conocer en Apuesta Legal Perú, el portal especializado en analizar y comparar cuotas deportivas.

    ¿Cuánto paga Perú vs. Chile?

    Las cuotas actualizadas para el partido entre Perú vs. Chile son las siguientes:

    En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes revisar las cuotas de este y los próximos partidos, con las opciones más competitivas del mercado para tomar decisiones seguras e informadas. Recuerda siempre apostar con responsabilidad.

    Pronóstico Perú vs. Chile

    Chile parte como favorito para este amistoso internacional con una cuota promedio de 1.80. La victoria de la Selección Peruana paga 5.00 y el empate se cotiza en 3.50. Según las casas de apuestas, La "Roja" tiene 53.4 % de probabilidades de triunfo. El empate tiene un 27.4 % de opciones y la victoria peruana se estima en apenas 19.2 %.

    ¿Cómo llegan Perú vs. Chile?

    El combinado de Selección de Chile llega al amistoso contra Selección Peruana con un balance irregular. En el año acumula apenas tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en encuentros amistosos, lo que refleja un rendimiento inestable tanto en casa como de visita. Su enfrentamiento más reciente ante Perú terminó con victoria chilena por 2-1 en octubre de 2025.

    Por su parte, Perú llega con menos favoritismo y también con resultados poco sólidos ante rivales sudamericanos. El director Manuel Barreto apostará por nombres nuevos para estos amistosos en tierras rusas con miras a las próximas eliminatorias. El historial del clásico, conocido también como el “Clásico del Pacífico”, muestra dominio levemente a favor de Chile, lo que añade presión a los peruanos para romper esa tendencia histórica.

    ¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

    El partido se jugará este martes 18 de noviembre desde las 11:00 a.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

    • Colombia, Ecuador y Panamá: 11:00 a.m.
    • Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.
    • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 1:00 p.m.
    • México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 10:00 a.m.
    • Estados Unidos (Washington D.C.): 12:00 p.m.

    ¿Dónde ver Perú vs. Chile por TV y Streaming?

    El partido será transmitido para Perú por ATV, América TV y Movistar Deportes. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por Movistar TV App.

    Luis Castillo
    AUTOR: Luis Castillo

    Analista SEO responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de optimización para motores de búsqueda y LLM. Bachiller en Comunicación Social con experiencia en redacción de temas relacionados con la sociedad, la cultura y el mundo del deporte.

