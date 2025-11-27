- Hoy:
Pronóstico Flamengo vs. Palmeiras: cuánto paga la final Copa Libertadores 2025
Conoce cómo va el pronóstico para la final de la Copa Libertadores entre Flamengo vs. Palmeiras ¿Quién es favorito según las casas de apuestas?
Palmeiras y Flamengo van por la gloria cuando se enfrenten en la final de la Copa Libertadores 2025 este sábado 29 de noviembre. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Universitario, desde las 4:00 PM, hora de Perú. Este año, por séptima vez consecutiva, la Copa Libertadores quedará en manos de un equipo brasileño. Las principales casas de apuestas ya han revelado sus pronósticos para este enfrentamiento. De acuerdo con Apuesta Legal Perú, el sitio especializado en evaluar y comparar las cuotas de las plataformas de apuestas más reconocidas, así se proyecta el desarrollo del partido
¿Cuánto paga Palmeiras vs. Flamengo?
Recuerda apostar con responsabilidad. En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú podrás consultar las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este y futuros encuentros, lo que te permitirá decidir dónde jugar con las mejores oportunidades. ¿Ya elegiste a tu candidato? Entonces, ¡ve por la victoria!
Pronóstico Palmeiras vs. Flamengo
Según Apuesta Legal Perú, la final de la Copa Libertadores 2025 tiene como favorito a Flamengo con una cuota de 2.60. Mientras que la victoria de Palmeiras se cotiza en 3.05 y empate paga 2.90.
Las cuotas proyectan que Flamengo tiene 38.46% de probabilidad de ganar, 34.48% de chances de empate y 32.79% de posibilidades de victoria para Palmeiras.
¿Cómo llegan Palmeiras vs. Flamengo?
Palmeiras aseguró su boleto a Lima con una demostración de carácter: luego de perder 3-0 en la ida ante LDU Quito, dio vuelta la serie con un contundente 4-0 en casa, sellando un 4-3 global. Flamengo, por su parte, alcanzó la final con una mezcla de eficacia defensiva y contundencia estratégica: dejó en el camino a Racing Club con un global ajustado de 1-0 tras defender el empate sin goles en Buenos Aires a pesar de jugar con diez hombres.
En el Campeonato Brasileiro Série A 2025, Flamengo encabeza la tabla con 75 puntos, liderando con una diferencia sostenida frente a sus perseguidores. Palmeiras, en tanto, figura segundo con 70 puntos, manteniéndose dentro de la pelea por el título local a pesar de algunas recientes tropiezos.
Últimos resultados entre Palmeiras vs. Flamengo
- 19/10/2025 — Brasileirão — Flamengo 3-2 Palmeiras
- 25/05/2025 — Brasileirão — Palmeiras 0-2 Flamengo
- 11/08/2024 — Brasileirão — Flamengo 1-1 Palmeiras
- 07/08/2024 — Copa do Brasil — Palmeiras 1-0 Flamengo
- 31/07/2024 — Copa do Brasil — Flamengo 2-0 Palmeiras
¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Flamengo?
El partido se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:
- Colombia, Ecuador y Panamá: 4:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.
- Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 6:00 p.m.
- México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 3:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 5:00 p.m.
¿Dónde ver Palmeiras vs. Flamengo por TV y Streaming?
El partido será transmitido EN VIVO por ESPN para Perú y todo Latinoamérica. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por Disney Plus.
Posibles alineaciones del Palmeiras vs. Flamengo
- Palmeiras: C. Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez; Aníbal Moreno; Maurício, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Vitor Roque y José López.
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araújo, De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro.
