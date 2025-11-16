Prensa de Chile dio inédita opinión sobre la selección peruana previo amistoso: "Vergüenza..."

La selección peruana ya se mentaliza en poder enfrentar a Chile en su segundo amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre. La 'Bicolor' buscará su primera victoria al mando del DT Manuel Barreto ante su clásico rival. Previo al 'Clásico del Pacífico', un reconocido medio chileno dio una inesperada opinión sobre el combinado nacional.

El reconocido medio sureño 'RedGol' analizó la actualidad de la selección peruana en la antesala del próximo amistoso y reaccionó con sorpresa al partido de práctica que disputaron Perú y PFC Sochi, encuentro en el que la 'Bicolor' cayó goleada por 5-1, un sorpresivo marcador que preocupó a los hinchas previo al duelo con Chile.

Ante este abultado marcador, el citado medio calificó el resultado como una “vergüenza histórica” en su portada principal. Además, dentro de su nota informativa resaltaron el marcado contraste entre ambas escuadras, señalando que esta dura derrota complica aún más el panorama de la selección peruana. También recordaron que el rival es uno de los últimos clasificados en su liga.

RedGol catalogó de "vergüenza histórica" la derrota de Perú en su partido de práctica.

"Fue en el marco de un partido amistoso frente al PFC Sochi, donde el combinado de Perú cayó estrepitosamente por un marcador de 5-1, duelo donde si bien los del 'Rímac' jugaron mayoritariamente con suplentes y jugadores sparring. El elenco es el penúltimo de la tabla de posiciones de la Liga Premier de Rusia con apenas 8 puntos en 15 duelos disputados", mencionaron en su nota.

¿Cómo llega Chile al partido amistoso ante Perú?

En contraste con Perú, la selección chilena llega motivada al duelo ante la 'Bicolor'. Pese a encontrarse también en un proceso de recambio generacional bajo el mando interino de Nicolás Córdova, la 'Roja' consiguió una victoria por 2-0 ante Rusia, un rival que acumulaba 18 partidos sin perder.

La selección chilena encadena dos victorias al hilo y buscará vencer a Perú.

La selección chilena sumó así su segundo triunfo consecutivo, mostrando una evolución en su nivel de juego y recibiendo incluso elogios del propio seleccionador ruso. Cabe recordar que, en su último enfrentamiento ante Perú, la escuadra sureña logró un triunfo agónico en los minutos finales del partido.

Perú vs Chile: fecha y hora del amistoso

El amistoso internacional entre Perú vs Chile se disputará el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia. Este compromiso dará inicio al medio día en el horario peruano.