Perú vs Chile se jugará finalmente en Cusco: fecha y hora del 'Clásico del Pacífico'

La selección peruana de fútbol disputará un partido con un alto nivel de trascendencia y la ciudad de Cusco fue elegida la sede principal del equipo nacional. Se trata de la fecha doble de la Liga de Naciones Conmebol del equipo femenino.

A pesar de que la selección peruana femenina tenía a Lima como su sede oficial, para el próximo encuentro ante Chile se tomó la decisión de mover la localía. En ese sentido, se confirmó que los partidos se jugarán en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

Perú vs Chile juegan en Cusco por la Liga de Naciones Conmebol

El enfrentamiento entre Perú vs Chile se jugará por la tercera jornada de la Liga de Naciones de Conmebol. Este encuentro está programado para llevarse a cabo el próximo 28 de noviembre desde las 4:00 p.m. Se supo también que la selección llegó a Cusco con tiempo de anticipación para adaptarse a la altura de la ciudad.

Selección peruana llegó a la ciudad imperial.

Perú busca poder sumar de a 3 luego de perder en su debut ante el equipo de Colombia. Tras la fecha de descanso, las futbolistas buscan no perder la pisada a sus rivales aprovechando la localía.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Tras el partido ante Chile, la selección femenina de fútbol continuará sus compromisos por la Liga Naciones Conmebol el 2 de diciembre, donde estará visitando a Venezuela.

La Liga de Naciones se trata del primero torneo organizado por la Conmebol que sirve para clasificar a las selecciones a la próxima Copa Mundial Femenina que se desarrollará en el 2027 y que se jugará en Brasil.