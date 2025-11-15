Figura que la rompe en la Liga de Hungría es la gran novedad en la convocatoria de Perú

La selección peruana está en búsqueda de nuevos jugadores para formar parte del universo de futbolistas para las próximas eliminatorias rumbo al Mundial. Sin embargo, esta delegación no es la única que está buscando elementos con raíces peruanas en Europa que puedan ser convocables, ya que la femenina también viene gestionando de esa forma y encontró en Hungría una goleadora que viene destacando: Estamos hablando de Alesia García.

La figura que destaca en Hungría es la gran novedad en la convocatoria de la selección peruana

La selección peruana femenina convocó oficialmente a García para la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027.

Alessia García, de 25 años, es una futbolista estadounidense nacida en Aurora, Colorado. Tiene raíces peruanas y actualmente juega en el Ferencvaros F de Hungría como centrocampista y delantera desde la temporada 2023.

Alesia García, jugadora de Ferencvaros F de Hungría, es la nueva convocada a la Selección Peruana Femenina.

La deportista se destaca por ser una de las goleadoras del equipo y ha logrado ser bicampeona en la Liga Húngara Femenina. Además, con Ferencvaros, García ha participado en 3 ocasiones en la Champions League Femenina durante los años 2023, 2024 y 2025.

Alesia García ha formado parte de diversos equipos en el fútbol femenino, incluyendo al Fatih Vatan Sport de Turquía (2023/2024), LSU Tigers (2021), New Mexico Lobos (2020) y Colorado Rapids (2019) de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta todas las características que la destacan en Hungría, el técnico de la selección peruana femenina, Antonio Spinelli, ha decidido convocar por primera vez a la jugadora del Ferencvaros F de Hungría.

Selección Peruana Femenina en la Liga de Naciones Femenina

Es importante mencionar que Perú jugará contra Chile en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y Venezuela por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial Brasil 2027.

Cabe afirmar que en las dos primeras jornadas, la selección peruana disputó solo la primera fecha ante Colombia y perdió 4-1, mientras que en la segunda le tocó descansar.