Mr. Peet dejó fuerte mensaje sobre futuro de selección peruana con Manuel Barreto: "Es un…"
El comentarista deportivo, Mr. Peet se pronunció sobre el futuro de la selección peruana y lanzó una rotunda opinión sobre los técnicos nacionales.
La selección peruana dirigida de manera interina por Manuel Barreto juega sus últimos partidos del 2025, luego de no lograr la clasificación al Mundial 2026. Encuentros amistosos frente a Rusia y Chile que sirven para contruir el renovado equipo de cara al futuro. En ese contexto, Mr. Peet dio una sincera opinión.
Fue en la reciente edición de su programa ‘Madrugol’ vía YouTube donde el comentarista deportivo no dudó en referirse al presente de la Blanquirroja, además de los entrenadores nacionales que llegaron al equipo de todos. Fiel a su estilo, el narrador dejó un rotundo mensaje al respecto.
¿Qué dijo Mr. Peet sobre el futuro de la selección peruana?
“Yo no descarto que Manuel Barreto se quede un tiempo más. Que esté dirigiendo la selección adulta para mí es un tema fortuito. No digo que sea fortuita su llegada a la Federación, eso no. Manuel Barreto forma parte de un plan de reestructuración en menores, de cambiar o de utilizar otros métodos distintos. Lo que digo es que la presencia de Barreto al mando de la selección mayor es absolutamente fortuito, circunstancial, accidental, lo que quieran”, dijo Mr. Peet.
En esa línea, resaltó que no hay un entrenador nacional ideal para que tome las riendas del plantel y lograr los objetivos. Explicó que después de Juan Reynoso tendrá que pasar un buen tiempo para que llegue un estratega peruano para asumir dicho cargo.
“¿A qué quiero llegar? A que para mí no existe un técnico nacional capaz para dirigir a la selección. Para mí, así se moleste quien se moleste. Lo dije en su momento, después de (Juan) Reynoso van a tener que pasar muchísimos años para que un técnico peruano sea técnico de Perú en competencias oficiales. No existe, no hay, no se ofendan, no hay. Es mi opinión”, agregó.
