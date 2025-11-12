Barreto impactó tras revelar historia de vida de seleccionado peruano: "No diré quién"

La selección peruana viajó hasta Europa para enfrentarse a Rusia y Chile en dos amistosos internacionales por la fecha FIFA. El primero de ellos ya se jugó y terminó igualado 1-1, precisamente ante los rusos. Luego del compromiso en San Petersburgo, Manuel Barreto, director técnico interino de la Blanquirroja, brindó una entrevista para un medio de dicho país y contó una anécdota sumamente emotiva de uno de sus futbolistas.

La Unión Rusa de Fútbol entrevistó al ex Universitario de Deportes y le consultaron sobre el rendimiento de la Bicolor, además, de qué le pareció el aspecto del Gazprom Arena. El estratega nacional indicó que el estadio es sumamente lindo, pero que el estado del césped era deficiente y no cumplía con las condiciones de juego, un detalle que también fue resaltado por futbolistas de la misma selección rusa. No obstante, uno de los momentos más interesantes fue cuando habló sobre la infancia de un futbolista incaico.

"Uno de los jugadores de mi equipo —no diré quién— me contó durante ese largo viaje que jugaba en la calle. No era porque le fuera bien. A veces, en Navidad, no tenían dinero para regalos, y él le decía a su madre: 'No te preocupes, saldremos adelante'. Muchas estrellas empezaron así. Las dificultades tempranas forjan el carácter y los encaminan hacia el éxito. Quizás muchos jugadores necesiten pasar por pruebas similares para fortalecerse y ayudarlos en sus carreras", indicó Manuel Barreto.

¿De qué futbolista hablaba Manuel Barreto?

Si bien no reveló de quien se trata, en un video colgado por la selección peruana se puede observar a Pedro Gallese dando una arenga a sus compañeros de equipo previo al partido con Rusia por la fecha FIFA. En medio de sus palabras contó que cuando era pequeño pasaba muy triste Navidad por la economía de su familia y le comentaba a su madre que esa situación no sería para siempre.

"Chocolatadas, regalos, no había nada. Era un cuartito, mi mamá y mis dos hermanos. Veía a mi mamá llorando porque no tenía para darnos más cosas, pero yo le decía que de esta íbamos a salir. Es una anécdota que siempre me repito cuando tengo un reto importante. Hoy es un reto lindo, es un amistoso, pero estamos jugando con esto (corazón)", precisó el histórico guardameta de la selección, por lo que la historia de Manuel Barreto podría tratarse de él.