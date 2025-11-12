Manuel Barreto y su fuerte mensaje tras empate de Perú con Rusia: "No vale la..."

En el marco de la fecha FIFA, Perú y Rusia empataron 1-1 en el estadio Gazprom Arena, de la ciudad de San Petersburgo, generando diversas reacciones en los hinchas que llegaron al recinto deportivo. Tras el encuentro, el entrenador Manuel Barreto se pronunció ante los medios de comunicación.

El estratega nacional analizó lo que fue el desempeño de la Blanquirroja en este partido que se volvió complicado para ellos, pues no lograban encontrar su juego; sin embargo, un golazo de Álex Valera evitó la derrota. El exdirector deportivo de Universitario explicó que en todo momento intentaron asfixiar a los locales, pero que eso no es fácil de mantener, sobre todo en condición de visitante.

¿Qué dijo Manuel Barreto tras el empate de Perú contra Rusia?

“Esa era nuestra idea. Pero no se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que bajar el ritmo a veces, controlar más el balón. Vi el partido de Bolivia contra Rusia; en un momento dado se desesperaron, lo que permitió a Rusia marcar tres goles. Podrían haber marcado más. Si un equipo no está preparado para presionar constantemente, no vale la pena”, indicó, según información recogida por Infobae.

En esa línea, Manuel Barreto resaltó el trabajo de sus pupilos en este encuentro, esperando que puedan mejorar las cosas para los próximos partidos de la selección nacional, enfocados en lo que será el nuevo proceso clasificatorio para el próximo Mundial.

No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el centro del campo y teníamos que contrarrestarlo. En el primer tiempo nos faltó precisión”, agregó.

Próximo partido de la selección peruana por fecha FIFA

Luego del empate con Rusia en amistoso por fecha FIFA, la selección peruana de Manuel Barreto tendrá un nuevo reto antes de finalizar el 2025. Será ante Chile el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi.