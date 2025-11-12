- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Rusia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Manuel Barreto y su fuerte mensaje tras empate de Perú con Rusia: "No vale la..."
El entrenador de la selección peruana, Manuel Barreto, se pronunció tras el empate que obtuvo ante Rusia y dejó un rotundo mensaje ante los medios.
En el marco de la fecha FIFA, Perú y Rusia empataron 1-1 en el estadio Gazprom Arena, de la ciudad de San Petersburgo, generando diversas reacciones en los hinchas que llegaron al recinto deportivo. Tras el encuentro, el entrenador Manuel Barreto se pronunció ante los medios de comunicación.
El estratega nacional analizó lo que fue el desempeño de la Blanquirroja en este partido que se volvió complicado para ellos, pues no lograban encontrar su juego; sin embargo, un golazo de Álex Valera evitó la derrota. El exdirector deportivo de Universitario explicó que en todo momento intentaron asfixiar a los locales, pero que eso no es fácil de mantener, sobre todo en condición de visitante.
¿Qué dijo Manuel Barreto tras el empate de Perú contra Rusia?
“Esa era nuestra idea. Pero no se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que bajar el ritmo a veces, controlar más el balón. Vi el partido de Bolivia contra Rusia; en un momento dado se desesperaron, lo que permitió a Rusia marcar tres goles. Podrían haber marcado más. Si un equipo no está preparado para presionar constantemente, no vale la pena”, indicó, según información recogida por Infobae.
En esa línea, Manuel Barreto resaltó el trabajo de sus pupilos en este encuentro, esperando que puedan mejorar las cosas para los próximos partidos de la selección nacional, enfocados en lo que será el nuevo proceso clasificatorio para el próximo Mundial.
No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el centro del campo y teníamos que contrarrestarlo. En el primer tiempo nos faltó precisión”, agregó.
Próximo partido de la selección peruana por fecha FIFA
Luego del empate con Rusia en amistoso por fecha FIFA, la selección peruana de Manuel Barreto tendrá un nuevo reto antes de finalizar el 2025. Será ante Chile el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90