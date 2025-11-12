La reacción de Manuel Barreto tras el blooper de Pedro Gallese en el gol de Rusia - VIDEO

Como parte de la fecha FIFA de noviembre, la selección peruana viene enfrentando a Rusia en San Petersburgo y no la está pasando bien, ya que comenzó perdiendo por culpa de un blooper totalmente inesperado de Pedro Gallese. Ante el error de su portero titular, Manuel Barreto, director técnico interino de la Blanquirroja, tuvo una fuerte reacción desde el banquillo.

PUEDES VER: Club histórico del Perú perdió en el TAS y jugará en la Segunda División para el 2026

Uno de los principales futbolistas que ha tenido el combinado nacional en la última década es sin duda alguna el 'Pulpo', que de acuerdo a importancia puede estar tranquilamente en el Top 3 desde la llegada de Ricardo Gareca. Por ello, el enorme descuido que tuvo en el partido ante la escuadra rusa llamó mucho la atención de la hinchada, aunque también ocasionó un curioso gesto por parte del entrenador incaico.

Resulta que las cámaras televisivas pudieron captar cómo Manuel Barreto se llevó las manos a la cara en señal de sorpresa y preocupación por el error de Pedro Gallese, sobre todo porque esta significa la segunda derrota de la selección peruana desde que se convirtió en el director técnico interino, tras la salida de Óscar Ibáñez. Sin embargo, la 'Muñeca' aún tendrá una chance más para conseguir su primer triunfo cuando enfrente a Chile el próximo martes 18 de noviembre.

Pedro Gallese cometió tremendo blooper

Durante el primer tiempo del partido, la selección peruana tuvo una salida desde el arco y Miguel Araujo le dio pase a Pedro Gallese en corto para que este despeje el balón o salga jugando. Sin embargo, al guardameta de Perú se le hizo largo el control del esférico y Golovin se lo arrebató, para inmediatamente mandar la pelota dentro del arco nacional.

Perú vs. Chile: hora y canal

Perú enfrentará a Chile este martes 18 de noviembre desde las 12.00 horas de Lima en lo que será su último amistoso por fecha FIFA de este 2025. La transmisión del partido internacional será mediante la señal de América TV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano, aunque también podrás ver el duelo totalmente online vía Movistar Play y América TVGO.