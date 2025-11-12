Pedro Gallese es uno de los futbolistas que podría reforzar el plantel de Universitario para la temporada 2026; sin embargo, a pesar de su querer de seguir en el extranjero, ahora los mismos hinchas de la 'U' le cerraron las puertas por su blooper cometido en el primer gol de Rusia. Las críticas invadieron las redes sociales.

En su regreso a la selección peruana, Pedro Gallese, exarquero del Orlando City de la MLS, cometió un error descomunal que le ocasionó la desventaja a Perú en el primer tiempo. El arquero no estuvo atento a la cercanía de los futbolistas rusos y un mal toque hizo que el equipo nacional se vaya al descanso con el marcador en contra.

Hinchas de Universitario arremeten contra Pedro Gallese

Si antes habían algunas dudas sobre la incorporación de Pedro Gallese a Universitario por la opinión del hincha, ahora quedó totalmente descartado tras su error en su propio arco. A los 18 minutos, el arquero de 35 años se desconectó por un segundo del partido y Aleksandr Golovin aprovechó para marcar el 1-0 en el Gazprom Arena en la ciudad de San Petersburgo. Poco y nada demostró la selección peruana en los primeros minutos de juego.

Ante ello, los hinchas de Universitario de Deportes se hicieron sentir y demostraron su desazón con la actuación del guardameta. En la red social de 'X', los comentarios no fueron nada positivos para el arquero que suena para reforzar a la 'U' en busca del tetracampeonato.

"Ojalá lo del rumor de Gallese a la 'U' se quede en rumor", "¿Y eso quisieran en la 'U'? ¡Ni hablar!", "Gallese, ya no vengas a la 'U', por favor", "Gallese ya está acabado", son algunos de los comentarios que se leen tras el blooper que le costó a Perú.