Tremendo blooper de Pedro Gallese para gol de Rusia ante Perú: Bicolor cae 1-0

Sobre los 17 minutos, Pedro Gallese se confió en un saque de meta al recibir un pase de Miguel Araujo. El portero no se percató de la presión de rival y perdió el esférico para el 1-0 de Rusia ante la selección peruana. Aleksandr Golovin anota el primero de este amistoso internacional de fecha FIFA y preocupa a los dirigidos por Manuel Barreto.

El partido tenía mucho dominio de Rusia en el arranque, por lo que asustaba constantemente el área de la Bicolor. Sin embargo, ninguno de los futbolistas pensó en el grosero error de Pedro Gallese para que los locales abran el marcador y hagan estallar a los miles de hinchas que se hicieron presente.

(VIDEO: América TV)

En primera instancia, Pedro Gallese le reclamó a Miguel Araujo por no avisarle sobre la llegada del rival, pero luego aceptó su culpa y su rostro dijo absolutamente todo por perjudicar en el marcador contra Rusia. Ahora, la Bicolor cae por la mínima diferencia y se complica en su afán de conseguir una victoria.

Si bien se trata de un partido amistoso, es claro que el equipo de Manuel Barreto tenía la intención de competir ante una escuadra europea, que pese a estar desafiliada de la FIFA se ha mantenido físicamente para competir contra cualquier escuadra.

Próximo partido de la selección peruana

El siguiente partido de la selección peruana en esta fecha FIFA será ante Chile. Dicho 'Clásico del Pacífico' se llevará a cabo este martes 18 de noviembre a partir de las 12:00 hora peruana (14:00 horas de Santiago de Chile).