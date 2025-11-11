Perú vs Rusia EN VIVO por amistoso internacional: pronóstico, horarios y dónde ver

Perú y Rusia se enfrentan este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, en partido amistoso por fecha FIFA que se jugará en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro de carácter de preparación para ambas selecciones.

¿Cómo llega Perú?

La selección peruana tuvo contratiempos para llegar a tierras rusas; sin embargo, finalmente pudo entrenar en San Petersburgo y pese a los rumores de aplazamiento del partido, finalmente este se jugará en la fecha y hora establecida.

Se espera que la 'Bicolor' mantenga como base el equipo que jugó ante Chile en octubre y sumando a Pedro Gallese en el arco. Existe mucha expectativa por ver en acción Fabio Gruber, defensor del Nuremberg.

Perú se alista para el proceso de 2030.

¿Cómo llega Rusia?

Por su parte, el cuadro europeo solo disputa partidos amistosos tras la restricción de participar de competencias oficiales que le puso la FIFA en 2022 por el tema de la Guerra con Ucrania.

Eso sí, el combinado eslavo acumula hasta 17 encuentros sin perder y en su último cotejo goleó 3-0 a Bolivia, por lo que buscará alargar su invicto jugando ante su público.

Rusia no juega competiciones oficiales.

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

Repasa horarios y canales para ver el partido amistoso entre Perú vs Rusia de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00

México: 11:00

Estados Unidos: 12:00 (Miami y Nueva York) y 09:00 (Los Ángeles)

España: 18:00

Rusia: 20:00

Perú vs. Rusia: ¿En qué canal ver?

En territorio peruano, puedes seguir el partido a través de Movistar Deportes, canal 3 y 703 HD de Movistar TV en Perú. Asimismo, en señal abierta puedes ver el cotejo por las señales de América TV y ATV.

Perú vs. Rusia: ¿Cómo ver ONLINE?

Por internet, puedes seguir el amistoso entre Perú vs Rusia por la plataforma Movistar Play, disponible solo para clientes de Movistar TV en Perú. También estará disponible en América TVGO.

Perú vs Rusia: pronósticos y cuotas de apuesta

Rusia es favorito para vencer a Perú, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Perú Empate Rusia Te Apuesto 5.39 3.70 1.68 Apuesta Total 5.00 3.80 1.61

Perú vs Rusia: estadio

El duelo entre Perú y Rusia se juega en el Gazprom Arena, recinto conocido como estadio Krestovski, cuyo dueño es el club Zenit. Este escenario deportivo tiene capacidad para 67,800 espectadores.