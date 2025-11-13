Fabio Gruber y Piero Quispe reciben firme noticia de Barreto para partido ante Chile: "Es un hecho"

La selección peruana presentó un novedoso once ante Rusia en lo que fue el empate a uno en este amistoso internacional de fecha FIFA. Varios jugadores se quedaron sin sumar minutos en este cotejo ante el conjunto europeo, por lo que estiman su momento en el siguiente duelo ante Chile. En medio de ello, se pudo conocer la decisión del comando técnico con Fabio Gruber y Piero Quispe, convocados de la Bicolor que no ingresaron ante los 'osos'.

Según pudo revelar el periodista Gustavo Peralta de L1 MAX, "es un hecho" que tanto Fabio Gruber como Piero Quispe serán titulares en el 'Clásico del Pacífico' ante la escuadra chilena. Manuel Barreto los ha observado durante los entrenamientos en Rusia, por lo que confía en sus capacidades y buen momento futbolístico para sacar provecho ante el histórico rival.

De esta manera, se aguarda el ansiado debut del central que juega en el Nuremberg de Alemania, quien viene siendo dirigido por el histórico delantero Miroslav Klose. Asimismo, Piero Quispe se reencontrará con actividad en la Bicolor, luego de no ser considerado en la pasada fecha FIFA de octubre.

"Está claro que vamos a ver a Gruber y Quispe de titulares. Eso sí, es un hecho. Gruber y Quispe arrancan ante Chile"

(VIDEO: L1 MAX)

Noticia en desarrollo...