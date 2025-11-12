Álex Valera dejó rotundo mensaje sobre el amistoso contra Rusia y su golazo: "Ha sido un..."

La selección peruana logró un empate ante Rusia en un complicado partido disputado en el estadio Gazprom Arena, de la ciudad de San Petersburgo. Álex Valera, quien no inició el encuentro de titular, salvó de la derrota a la Bicolor que perdía 1-0 hasta el minuto 81, generando así la alegría de los hinchas.

El tanto del atacante de Universitario de Deportes fue de lejos, sorprendiendo a la defensa local y al portero Safonov que no pudo hacer más para evitar la caída de su arco. Tras el pitazo final del árbitro, el goleador de la ‘U’ sorprendió con sus declaraciones ante las cámaras de la Bicolor.

¿Qué dijo Álex Valera tras darle el empate a Perú contra Rusia?

“Hola gente, cómo estamos. Le mandamos de acá un saludo. Ha sido un partido muy duro, pero bueno, dimos el 100% hasta el último. Cuídense mucho”, dijo Álex Valera en el video que fue compartido en las redes sociales y donde los hinchas no dudaron en reaccionar con diversos mensajes.

Cabe mencionar que el goleador de la 'U' ingresó en el segundo tiempo para darle nuevos aires al equipo de Manuel Barreto luego de estar siendo superados desde la parte inicial del compromiso. El atacante crema recibió el pase por el medio y no dudó en sacar el remate potente desde fuera del área rival.

No cabe duda que el delantero nacional vive un gran presente a poco de terminar el 2025, convirtiéndose en el autor del gol del tricampeonato de Universitario tras una gran campaña con el plantel de Jorge Fossati.

Álex Valera: Valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de la 'U', Álex Valera, tiene un valor en el mercado actual de 1,00 mill. €.

Próximo partido de la selección peruana por fecha FIFA

Luego del empate con Rusia en amistoso por fecha FIFA, la selección peruana de Manuel Barreto tendrá un nuevo reto antes de finalizar el 2025. Será ante Chile el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi.