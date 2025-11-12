Prensa de Rusia deja rotunda opinión de Alex Valera tras igualar 1-1 con Perú: "¿De verdad?"

Alex Valera se convirtió en el verdugo de la selección rusa tras anotar el gol del empate sobre los minutos finales. Perú consigue una paridad que le sirve de motivación para el próximo encuentro ante Chile, por lo que los medios de Rusia no callaron en lo absoluto y dijeron de todo con fuerte mención al actual delantero de Universitario.

El medio de Rusia, "Championat", fue tendencia a nivel internacional con sus constantes publicaciones que generaron una desazón por el empate a uno. En primera instancia, aclaran que el tanto de su selección fue a causa de un blooper de Pedro Gallese, por lo que no tuvieron la capacidad de ampliar el marcador.

Seguido de ello, echan algo de culpa al portero Safonov por no atajar de gran manera el disparo de Alex Valera. Indican que el artillero peruano dejó sin aliento a los hinchas rusos, por lo que hay fuerte crítica al director técnico.

"Y entonces, en el minuto 82, Valera dejó al público sin aliento. No era el seleccionador ruso, sino el jugador del Universitario, Alex Valera. ¡Simplemente lanzó un potente disparo desde 30 metros, pillando a Safonov desprevenido! Matvey reaccionó tarde a su lanzamiento, por lo que solo rozó el balón en lugar de bloquearlo", se lee en el medio ruso.

Prensa de Rusia informa empate ante Perú por gol de Alex Valera. Foto: Championat.com.

Prensa de Rusia incrédula al gol de Alex Valera

El mencionado portal hizo el minuto a minuto de este partido amistoso entre Perú vs Rusia, por lo que reaccionó sin filtro ante el gol de Alex Valera sobre los 85 minutos. No solo quedó anonadada por el potente remate del atacante de la 'U', sino que se preguntó públicamente ante sus lectores si "de verdad Rusia no iba a ganar a Perú".

"¡Qué golazo del equipo peruano! Alex Valera disparó desde 35 metros, pero la mano de Safonov desvió el balón hacia la portería rusa. El reloj marca 85 minutos. ¿De verdad Rusia no va a ganar hoy? Parecía que Perú mantuvo la iniciativa hacia el final", se lee en el minuto a minuto del mencionado portal ruso.

Minuto a minuto del portal ruso tras empate de Perú. Foto: Championat.com.

Próximo partido de Perú vs Chile

Tras el empate de Perú y Rusia a uno, ahora la selección nacional espera para el duelo ante Chile en suelo europeo. Este cotejo amistoso se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a partir de las 12:00 hora peruana (17:00 horas GMT).