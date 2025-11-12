0
¡LO ÚLTIMO!
Perú empató 1-1 con Rusia

Ex Villarreal llenó de elogios a Álex Valera por su golazo ante Rusia: "El 'killer'"

Álex Valera anotó un golazo en el empate de Perú contra Rusia. Ex Villarreal no dudó en elogiar al delantero de Universitario por su tanto.

Jesús Yupanqui
Ex Villarreal llenó de elogios a Álex Valera tras su golazo en el amistoso contra Rusia.
Ex Villarreal llenó de elogios a Álex Valera tras su golazo en el amistoso contra Rusia. | FOTO: La bicolor
COMPARTIR

Perú empató 1-1 con Rusia en partido amistoso internacional. Álex Valera anotó el tanto para la bicolor y como era de esperarse, Universitario de Deportes no dudó en felicitar a su goleador por su 'golazo' en San Petersburgo.

Álex Valera se pronunció tras el Perú vs Rusia.

PUEDES VER: Álex Valera dejó rotundo mensaje sobre el amistoso contra Rusia y su golazo: "Ha sido un..."

"Valegol, del Perú para el mundo", expresó el cuadro crema en su red social, compartiendo vídeos y fotos de Valera en el recinto deportivo. Edison Flores comentó la publicación para felicitar al delantero de 29 años.

Edison Flores

Edison Flores elogió a Álex Valera por su gol ante Rusia

"Mi 'choli' Nazario Valera, el 'Killer', grande mi cholo. A seguir", expresó el ex jugador de Villarreal. Por su parte, Andy Polo expresó lo siguiente: "Mi 'Nazario' lindo".

Corzo, capitán de Universitario, también se sumó a los saludos para Valera: "Lindo, 'Nazario'". El gran momento de Valera llena de emoción a sus compañeros y al 'Pueblo Crema'.

Álex Valera feliz por su gol con la selección peruana

Álex Valera expresó su emoción por el gol que anotó en el partido amistoso contra Rusia. El delantero indicó que dejaron todo en la cancha para sacar adelante el compromiso.

"Hola gente, cómo estamos. Le mandamos de acá un saludo. Ha sido un partido muy duro, pero bueno, dimos el 100% hasta el último. Cuídense mucho", señaló el delantero, que tiene contrato con la 'U' hasta finales del 2026.

Edison Flores y su paso por Villarreal

Edison Flores pasó por Villarreal. En el 2012, 'Orejas' era una de las grandes promesas de Universitario y en agosto fue cedido al cuadro español.

Estuvo en Villarreal hasta el 2014, luego volvió a Universitario de Deportes. Tras romperla con los cremas dio el salto a Aalborg BK de Dinamarca.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Jugador de Rusia dio rotundo comentario sobre el nivel de la bicolor: "Los peruanos son..."

  2. Ureña destacó a seleccionado peruano que reforzará a Universitario en 2026: "Un gran proyecto"

  3. Club histórico del Perú perdió en el TAS y jugará en la Segunda División para el 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano