Ex Villarreal llenó de elogios a Álex Valera por su golazo ante Rusia: "El 'killer'"

Perú empató 1-1 con Rusia en partido amistoso internacional. Álex Valera anotó el tanto para la bicolor y como era de esperarse, Universitario de Deportes no dudó en felicitar a su goleador por su 'golazo' en San Petersburgo.

"Valegol, del Perú para el mundo", expresó el cuadro crema en su red social, compartiendo vídeos y fotos de Valera en el recinto deportivo. Edison Flores comentó la publicación para felicitar al delantero de 29 años.

Edison Flores elogió a Álex Valera por su gol ante Rusia

"Mi 'choli' Nazario Valera, el 'Killer', grande mi cholo. A seguir", expresó el ex jugador de Villarreal. Por su parte, Andy Polo expresó lo siguiente: "Mi 'Nazario' lindo".

Corzo, capitán de Universitario, también se sumó a los saludos para Valera: "Lindo, 'Nazario'". El gran momento de Valera llena de emoción a sus compañeros y al 'Pueblo Crema'.

Álex Valera feliz por su gol con la selección peruana

Álex Valera expresó su emoción por el gol que anotó en el partido amistoso contra Rusia. El delantero indicó que dejaron todo en la cancha para sacar adelante el compromiso.

"Hola gente, cómo estamos. Le mandamos de acá un saludo. Ha sido un partido muy duro, pero bueno, dimos el 100% hasta el último. Cuídense mucho", señaló el delantero, que tiene contrato con la 'U' hasta finales del 2026.

Edison Flores y su paso por Villarreal

Edison Flores pasó por Villarreal. En el 2012, 'Orejas' era una de las grandes promesas de Universitario y en agosto fue cedido al cuadro español.

Estuvo en Villarreal hasta el 2014, luego volvió a Universitario de Deportes. Tras romperla con los cremas dio el salto a Aalborg BK de Dinamarca.