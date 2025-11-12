0
Perú vs Rusia HOY por amistoso internacional

¡Una 'pinturita'! Álex Valera anotó un golazo de larga distancia para el empate de Perú - VIDEO

¡Apareció el '9'! El delantero de Universitario, Álex Valera, sorprendió a todo Rusia con un espectacular remate de larga distancia inatajable para el arquero.

Álex Valera apareció así en el Perú vs Rusia.
Álex Valera apareció así en el Perú vs Rusia. | América TV | Composición: Líbero
Perú y Rusia se enfrentaron en un interesante partido, válido por amistoso de fecha FIFA en el estadio Gazprom Arena, de la ciudad de San Petersburgo. El delantero Álex Valera fue autor del gol del empate parcial que desató la algarabía en la banca de suplentes de la Blanquirroja y en las tribunas del recinto deportivo.

