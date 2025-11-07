- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Tottenham vs Man. United
- Chivas vs Monterrey
- Toluca vs América
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Álex Valera dejó firme mensaje durante las celebraciones el tricampeonato de la 'U': "No hay..."
El delantero de Universitario, Álex Valera, sorprendió al dar unas tajantes declaraciones sobre el cuadro crema durante las celebraciones por el tricampeonato.
Universitario de Deportes no pudo coronar una noche mágica y empató 0-0 con Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025. Pese a la paridad, todo el plantel crema celebró con todos sus hinchas la obtención de su estrella 29, pero Álex Valera sorprendió para dejar un firme mensaje con respecto al equipo tricampeón del fútbol peruano.
Durante los festejos y previo a que levanten el título, el ariete nacido en Pomalca aseguró que este 2025 ha sido un gran año para la 'U', pero aseguró que no deben ser conformistas y tienen que seguir luchando porque el grupo en su totalidad está para dar muchas más cosas de las que y ha dado.
"Ha sido una año bueno para todos, para mí también en lo personal, pero todavía queda mucho más. Creo que este grupo está para muchas más cosas, así que con mucha humildad y sobre todo, no hay que ser conformistas. Creo que tenemos mucho más para dar y este grupo está por cumplir este reto", declaró en entrevista con GOLPERU.
Video: GOLPERU
Álex Valera fue premiado como el mejor jugador del Torneo Clausura 2025
Es preciso señalar que el delantero de 29 años fue una pieza importante en la consecución del tricampeonato merengue, sobre todo en este segundo semestre pues anotó nueve goles y dio dos asistencias, por lo que en la ceremonia de premiación lo eligieron como el mejor jugador del Torneo Clausura 2025.
Después de recibir el reconocimiento de la Liga 1, 'Valegol' se mostró contento pues considera que este 2025 ha sido el mejor año de su carrera, hasta el momento. "Estoy feliz. Esta premiación es de todo el equipo, hoy me toca a mí y hay que disfrutar estos bellos momentos que estamos pasando. Dios mediante, creo que este es mi mejor año (de su carrera). Todavía falta un partido, pero por ahora las cosas están saliendo como uno quiere", sostuvo.
Álex Valera fue elegido como el mejor jugador del Torneo Clausura 2025 por la Liga 1. Foto: Liga de Fútbol Profesional
¿Cuánto es el valor de Álex Valera tras obtener el 'tri' con Universitario?
De acuerdo a la última actualización de la basa de datos del reconocido portal internacional Transfermarkt, Álex Valera ha subido su valor de mercado gracias a sus buenas actuaciones que fueron claves en la obtención del tricampenato de Universitario. Ahora, el 'Rifle' tiene un precio de 1 millón de euros, el más alto de toda su etapa como futbolista.
Álex Valera llegó pro primera vez en su carrera al valor de 1 millón de euros. Foto: Transfermarkt
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50