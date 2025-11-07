Universitario de Deportes no pudo coronar una noche mágica y empató 0-0 con Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025. Pese a la paridad, todo el plantel crema celebró con todos sus hinchas la obtención de su estrella 29, pero Álex Valera sorprendió para dejar un firme mensaje con respecto al equipo tricampeón del fútbol peruano.

Durante los festejos y previo a que levanten el título, el ariete nacido en Pomalca aseguró que este 2025 ha sido un gran año para la 'U', pero aseguró que no deben ser conformistas y tienen que seguir luchando porque el grupo en su totalidad está para dar muchas más cosas de las que y ha dado.

"Ha sido una año bueno para todos, para mí también en lo personal, pero todavía queda mucho más. Creo que este grupo está para muchas más cosas, así que con mucha humildad y sobre todo, no hay que ser conformistas. Creo que tenemos mucho más para dar y este grupo está por cumplir este reto", declaró en entrevista con GOLPERU.

Video: GOLPERU

Álex Valera fue premiado como el mejor jugador del Torneo Clausura 2025

Es preciso señalar que el delantero de 29 años fue una pieza importante en la consecución del tricampeonato merengue, sobre todo en este segundo semestre pues anotó nueve goles y dio dos asistencias, por lo que en la ceremonia de premiación lo eligieron como el mejor jugador del Torneo Clausura 2025.

Después de recibir el reconocimiento de la Liga 1, 'Valegol' se mostró contento pues considera que este 2025 ha sido el mejor año de su carrera, hasta el momento. "Estoy feliz. Esta premiación es de todo el equipo, hoy me toca a mí y hay que disfrutar estos bellos momentos que estamos pasando. Dios mediante, creo que este es mi mejor año (de su carrera). Todavía falta un partido, pero por ahora las cosas están saliendo como uno quiere", sostuvo.

Álex Valera fue elegido como el mejor jugador del Torneo Clausura 2025 por la Liga 1. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Cuánto es el valor de Álex Valera tras obtener el 'tri' con Universitario?

De acuerdo a la última actualización de la basa de datos del reconocido portal internacional Transfermarkt, Álex Valera ha subido su valor de mercado gracias a sus buenas actuaciones que fueron claves en la obtención del tricampenato de Universitario. Ahora, el 'Rifle' tiene un precio de 1 millón de euros, el más alto de toda su etapa como futbolista.