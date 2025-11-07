0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

Universitario perdió la oportunidad de hacer historia por no ganarle a Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes pudo hacer historia en el fútbol peruano, pero terminó perdiendo la oportunidad por culpa de Deportivo Garcilaso.

Francisco Esteves
Universitario recibió triste noticia.
Universitario recibió triste noticia. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

¡Una pena! Universitario de Deportes no pudo celebrar del todo su tricampeonato de la Liga 1 debido a que empató 0-0 con Deportivo Garcilaso. Pese a que muchos crean que este partido era intrascendente, lo cierto que es los cremas perdieron la oportunidad de hacer historia en la Primera División del Perú. ¿Qué pasó?

Alianza Lima y su mensaje previo al partido del tricampeonato.

PUEDES VER: Alianza Lima y su mensaje previo a la celebración de Universitario por su tricampeonato

Como sabemos, la 'U' ya era campeón del fútbol peruano desde antes de esta jornada, por lo que quizá salieron con otra mentalidad y eso les afectó a la larga. Hace poco, el portal Son Datos No Opiniones destacó una estadística no menor de los merengues, y es que tienen el récord de ser el club con más triunfos consecutivos en la máxima categoría de nuestro balompié desde el 2001.

Con un total de 9 victorias, los cremas hicieron historia en el 2008 y este año tenían la oportunidad de romper su propia marca. Previo al duelo con el 'Pedacito del Cielo' tenían un total de 8 triunfos al hilo en el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que venían encaminados a seguir quebrando rachas.

Sin embargp, Universitario de Deportes no pudo con Deportivo Garcilaso y terminó empatando 0-0. Si bien celebraron de todas formas el tricampeonato, perdieron la oportunidad de pasar su récord y ahora deberán esperar a que se les dé otra oportunidad histórica. Pese a ello, hubo fiesta en el Estadio Monumental.

Universitario

Universitario empató con Garcilaso.

¿Qué partido le resta a Universitario?

Solo queda una fecha de la Liga 1, en su formato regular porque luego habrán playoffs de la Copa Libertadores del segundo al cuarto puesto del Acumulado. En esta última jornada la 'U' chocará con Los Chankas en Andahuaylas por el cierre del Torneo Clausura.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Aldair Salazar dejó firme calificativo sobre Universitario tras empate de Garcilaso: "Tricampeón"

  2. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación con empate de la 'U'

  3. Rodrigo Ureña sorprende con categórico mensaje sobre su continuidad en Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano