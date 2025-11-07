- Hoy:
Universitario perdió la oportunidad de hacer historia por no ganarle a Deportivo Garcilaso
Universitario de Deportes pudo hacer historia en el fútbol peruano, pero terminó perdiendo la oportunidad por culpa de Deportivo Garcilaso.
¡Una pena! Universitario de Deportes no pudo celebrar del todo su tricampeonato de la Liga 1 debido a que empató 0-0 con Deportivo Garcilaso. Pese a que muchos crean que este partido era intrascendente, lo cierto que es los cremas perdieron la oportunidad de hacer historia en la Primera División del Perú. ¿Qué pasó?
Como sabemos, la 'U' ya era campeón del fútbol peruano desde antes de esta jornada, por lo que quizá salieron con otra mentalidad y eso les afectó a la larga. Hace poco, el portal Son Datos No Opiniones destacó una estadística no menor de los merengues, y es que tienen el récord de ser el club con más triunfos consecutivos en la máxima categoría de nuestro balompié desde el 2001.
Con un total de 9 victorias, los cremas hicieron historia en el 2008 y este año tenían la oportunidad de romper su propia marca. Previo al duelo con el 'Pedacito del Cielo' tenían un total de 8 triunfos al hilo en el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que venían encaminados a seguir quebrando rachas.
Sin embargp, Universitario de Deportes no pudo con Deportivo Garcilaso y terminó empatando 0-0. Si bien celebraron de todas formas el tricampeonato, perdieron la oportunidad de pasar su récord y ahora deberán esperar a que se les dé otra oportunidad histórica. Pese a ello, hubo fiesta en el Estadio Monumental.
Universitario empató con Garcilaso.
¿Qué partido le resta a Universitario?
Solo queda una fecha de la Liga 1, en su formato regular porque luego habrán playoffs de la Copa Libertadores del segundo al cuarto puesto del Acumulado. En esta última jornada la 'U' chocará con Los Chankas en Andahuaylas por el cierre del Torneo Clausura.
