Miguel Araujo dejó sorpresivo mensaje tras agónico triunfo de Cristal: "Regalos de..."

Sporting Cristal venció a Cienciano por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo cuando el partido ya se terminaba, generando diversas reacciones en los hinchas desde las tribunas. Miguel Araujo, quien tuvo mucho trabajo en la zona defensiva, se pronunció luego del compromiso.

El defensa del conjunto celeste conversó con los medios de comunicación y se refirió a la agónica victoria del cuadro rimense tras un golazo de tiro libre de Martín Távara cuando parecía que todo terminaba igualado 1-1. Un tanto que desató la algarabía en el recinto deportivo.

¿Qué dijo Miguel Araujo tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Cienciano?

“Regalamos 45 minutos, pero ya está, hay que voltear la página, hay que corregir mucho y esto no puede pasar. Los goles que nos están haciendo, son más regalos de nosotros que esfuerzo del rival”, dijo Miguel Araujo durante su salida del estadio.

En esa línea, habló respecto a la hinchada del conjunto rimense, quienes comenzaron a impacientarse en el recinto deportivo, como lo fue durante gran parte de la temporada al no encontrar respuestas en el campo jugando en condición de local.

“Los insultos, el grito, la molestia es entendible, pero estábamos con uno menos. Hubiera querido más que alienten. Todavía estamos peleando para entrar directo a la Copa Libertadores, esa es nuestra meta”, agregó el experimentado defensa de la selección peruana.