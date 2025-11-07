0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

Miguel Araujo dejó sorpresivo mensaje tras agónico triunfo de Cristal: "Regalos de..."

El zaguero de Sporting Cristal, Miguel Araujo se pronunció tras vencer a Cienciano en la última jugada del partido disputado en el Alberto Gallardo.

Erickson Acuña
Miguel Araujo y un llamativo mensaje tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Cienciano.
Miguel Araujo y un llamativo mensaje tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Cienciano. | Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal venció a Cienciano por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo cuando el partido ya se terminaba, generando diversas reacciones en los hinchas desde las tribunas. Miguel Araujo, quien tuvo mucho trabajo en la zona defensiva, se pronunció luego del compromiso. 

Miguel Rondelli respondió al ser vinculado con Sporting Cristal.

PUEDES VER: Miguel Rondelli dejó firme mensaje sobre la posibilidad de llegar a Cristal: "Fin de…"

El defensa del conjunto celeste conversó con los medios de comunicación y se refirió a la agónica victoria del cuadro rimense tras un golazo de tiro libre de Martín Távara cuando parecía que todo terminaba igualado 1-1.  Un tanto que desató la algarabía en el recinto deportivo. 

¿Qué dijo Miguel Araujo tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Cienciano?

“Regalamos 45 minutos, pero ya está, hay que voltear la página, hay que corregir mucho y esto no puede pasar. Los goles que nos están haciendo, son más regalos de nosotros que esfuerzo del rival”, dijo Miguel Araujo durante su salida del estadio. 

(Video: Jax Latin Media)

En esa línea, habló respecto a la hinchada del conjunto rimense, quienes comenzaron a impacientarse en el recinto deportivo, como lo fue durante gran parte de la temporada al no encontrar respuestas en el campo jugando en condición de local.

“Los insultos, el grito, la molestia es entendible, pero estábamos con uno menos. Hubiera querido más que alienten. Todavía estamos peleando para entrar directo a la Copa Libertadores, esa es nuestra meta”, agregó el experimentado defensa de la selección peruana. 

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación con empate de la 'U'

  2. Universitario cerró su último partido en el Monumental empatando con Deportivo Garcilaso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano