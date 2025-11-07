- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Miguel Araujo dejó sorpresivo mensaje tras agónico triunfo de Cristal: "Regalos de..."
El zaguero de Sporting Cristal, Miguel Araujo se pronunció tras vencer a Cienciano en la última jugada del partido disputado en el Alberto Gallardo.
Sporting Cristal venció a Cienciano por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo cuando el partido ya se terminaba, generando diversas reacciones en los hinchas desde las tribunas. Miguel Araujo, quien tuvo mucho trabajo en la zona defensiva, se pronunció luego del compromiso.
El defensa del conjunto celeste conversó con los medios de comunicación y se refirió a la agónica victoria del cuadro rimense tras un golazo de tiro libre de Martín Távara cuando parecía que todo terminaba igualado 1-1. Un tanto que desató la algarabía en el recinto deportivo.
¿Qué dijo Miguel Araujo tras el triunfo de Sporting Cristal sobre Cienciano?
“Regalamos 45 minutos, pero ya está, hay que voltear la página, hay que corregir mucho y esto no puede pasar. Los goles que nos están haciendo, son más regalos de nosotros que esfuerzo del rival”, dijo Miguel Araujo durante su salida del estadio.
(Video: Jax Latin Media)
En esa línea, habló respecto a la hinchada del conjunto rimense, quienes comenzaron a impacientarse en el recinto deportivo, como lo fue durante gran parte de la temporada al no encontrar respuestas en el campo jugando en condición de local.
“Los insultos, el grito, la molestia es entendible, pero estábamos con uno menos. Hubiera querido más que alienten. Todavía estamos peleando para entrar directo a la Copa Libertadores, esa es nuestra meta”, agregó el experimentado defensa de la selección peruana.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50