Sporting Cristal está cada vez más cerca de la final de la temporada y de una clasificación a la Copa Libertadores para la edición del 2026; sin embargo, tiene una deuda pendiente con sus hinchas tras no lograr el campeonato nacional de la Liga 1. Es por eso que uno de los que salió a hablar fue Miguel Araujo, a quien le consultaron sobre su continuidad en el club rimense.

Miguel Araujo sorprendió y dejó mensaje sobre su continuidad en Cristal tras no lograr el título nacional

Después del triunfo ante Comerciantes Unidos, la delegación del Cristal llegó a Lima y desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, los periodistas lograron entrevistar a los futbolistas, entre ellos Miguel Araujo.

Video: Entre Bolas

Una de las preguntas fue si continuará en Cristal tras su mal momento en la Liga 1 y no alcanzar darle alegrías a sus hinchas con un título nacional. "Sí (sobre seguir en Sporting Cristal). Yo todavía tengo contrato", mencionó de forma contundente ante las cámaras de Entre Bolas.

Por otro lado, también tomó la posta para realizar un duro mensaje contra la organización de la Liga 1, ya que siente que hay clubes que se benefician por no disputar partidos en altura, mientras que ellos (Cristal) sí.

"Es ilógico que unos se coman todo el viaje y otros lleguen, se levanten, vayan a Tarma, Cajamarca y otros no. Es ilógico porque es para todos o no es para nadie", continuó.

Por último, también dio un comentario sobre no salir campeón de la Liga 1 en esta temporada 2025, pues siente que dieron todo de sí para alcanzarlo; lamentablemente, para sus intereses, no concluyó así.

"Molesto porque uno viene y quiere salir campeón, esta vez no se dio y hay que ver los partidos que quedan. Restan dos partidos y mentalizarse en ganar con el juego que pide el cuerpo técnico", finalizó.