Sporting Cristal envía categórico mensaje a sus hinchas que los hace soñar con la Libertadores

Con varios cupos todavía por definirse para la siguiente Copa Libertadores, en Sporting Cristal tienen claro que el objetivo de lograr el cupo de Perú 2 está lejos, pero no imposible. Pensando en la próxima temporada, el equipo 'celeste' envió un potente mensaje a su hinchada.

La Copa Libertadores 2026 empieza a tener a sus clasificados para la siguiente edición y entre ellos podría estar Sporting Cristal. Con Cusco FC, Universitario y Alianza Lima con el pase asegurado, ahora falta definir quién se sumaría.

Sporting Cristal envía mensaje a su hinchada

La realidad es que Sporting Cristal no depende sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores, sino que los rimenses necesitan que se concreten otros resultados para poder regalarle una alegría a su hinchada. De igual manera, la reciente victoria ante Comerciantes Unidos los aproxima a su objetivo y también celebran la efectividad de Irven Ávila, que con 35 años sigue respondiendo con goles y figura entre los mejores atacantes del club. Su continuidad podría ser garantía de gol en caso de clasificar al torneo internacional.

"Con los goles ante Comerciantes Unidos, Irven Ávila se situó en el tercer lugar de los goleadores históricos del club. ¡Felicidades, Cholito!", fue el mensaje que le dedicaron al atacante que pasará a la historia de Sporting Cristal.

Irven Ávila es histórico goleador de Sporting Cristal.

¿Hasta cuándo tiene contrato Irven Ávila con Sporting Cristal?

El delantero Irven Ávila tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2025. De momento, no se sabe si el club buscará concretar su renovación o fichar a otros jugadores para afrontar la próxima temporada.