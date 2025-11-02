Sporting Cristal y los resultados que necesita para ser segundo en el Acumulado por los Playoffs

En busca de afrontar la fase de grupos de Copa Libertadores, Sporting Cristal logró una importante victoria ante Comerciantes Unidos que lo ponen con pie y medio a los Playoffs de "Perú 2". Sin embargo, un aspecto fundamental es quedar segundo en el Acumulado, ya que eso permitirá que un equipo llegue descansado para la llave definitiva.

PUEDES VER: Sonó como el gran refuerzo de Cristal y ahora firmará por club rival que jugará la Libertadores 2026

En el caso de los celestes, se ubican en la cuarta casilla con posibilidades de obtener ese segundo lugar. Sin embargo, no dependen de sí mismos para conseguir ese cometido, por lo que acá te contamos al detalle lo que requieren los del Rímac para terminar en la segunda posición del Acumulado.

Resultados que necesita Sporting Cristal para ser segundo del Acumulado

En primera instancia, es claro indicar que Cusco FC y Alianza Lima son los equipos que están por encima de los celestes en la tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 2025. Es por ello, que es claro precisar que los cusqueños no deben sumar punto alguno de los nueve restantes, mientras que los blanquiazules apenas pueden sumar un punto.

Estos son los partidos que tienen por delante Cusco FC y Alianza Lima:

CUSCO FC

Alianza Universidad vs Cusco FC

Cusco FC vs Sport Boys

Sport Huancayo vs Cusco FC

ALIANZA LIMA

Los Chankas vs Alianza Lima

Alianza Lima: Descansa

Alianza Lima vs UTC

Sporting Cristal quiere jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El reto parece sumamente complicado para los de Sporting Cristal, quienes tienen escasas posibilidades de ser segundos en el Acumulado a falta de dos jornadas. Ya se verá cómo concluye el Torneo Clausura 2025, en el que es evidente que el cuarto de la tabla general puede ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Si se dan resultados, ¿Qué necesita Sporting Cristal para ser segundo del Acumulado?

Si todo se da favorable para los celestes, ellos deben superar sus próximos rivales y conseguir esos seis puntos claves ante Cienciano y Atlético Grau para escalar en la tabla de posiciones. El equipo del Rímac no depende de sí mismo para llegar a ese ansiado lugar, pero sí tiene en sus manos el hecho de clasificar a los Playoffs.