Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Jugó en club campeón de Sudamericana y ahora los grandes de Perú pelean su fichaje: "Futuro..."

El mercado de fichajes en la Liga 1 comienza a impactar con nombres de jugadores que prometen dar de qué hablar. Ahora clubes grandes de Perú pugnan por futbolista clave.

Diego Medina
Grandes del fútbol peruano buscan el fichaje de futbolista clave con proyección.
Grandes del fútbol peruano buscan el fichaje de futbolista clave con proyección. | Foto: AFP
La Liga 1 inicia con pie derecho en cuanto a su mercado de fichajes para el 2026. Y es que hay gran expectativa por ver cómo se reforzarán los planteles, así como los batacazos que pueden surgir con nombres inesperados para potenciar a los protagonistas de la siguiente edición del torneo profesional peruano.

Jonathan Dos Santos, exUniversitario, suena para firmar por campeón peruano

Bajo este panorama, se ha conocido que ciertos equipos de la capital limeña se encuentran en la pugna por un fichaje de buen nivel para la temporada 2026. Se trata de Ayrthon Quintana de Los Chankas, que a sus 24 años ha podido trascender con su club y que no tiene pensado seguir en el club de Andahuaylas.

Según informa el periodista Gerson Cuba, hay equipos de Lima y Cusco que desean los servicios del defensor zurdo con gran proyección en el fútbol peruano. Si bien no se revelan nombres exactos, se sabe que en la capital solo lo representan tres clubes como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Este futbolista tuvo su mejor versión con Cienciano del Cusco, elenco que se recuerda mucho por ser el único club peruano en tener un torneo internacional como la Copa Sudamericana en la edición 2003.

"Ayrthon Quintana ha despertado el interés de algunos equipos de la capital y de Cusco. Su futuro es lejos de Chankas FC", informó el mencionado periodista a través de sus redes sociales.

Ayrton Quintana

Ayrthon Quintana suena fuerte en club de la capital limeña.

¿En qué clubes han jugado Ayrthon Quintana?

Estos son los clubes por los que ha jugado Ayrthon Quintana en lo que va de su carrera profesiona:

  • Carlos Stein
  • Cienciano
  • Sport Boys
  • Los Chankas

Valor de mercado de Ayrthon Quintana

A sus 24 años, el portal "Transfermarkt" revela que Ayrthon Quintana tiene un valor de mercado de 350 mil euros. Su mejor cifra fue en la temporada 2023 cuando vestía los colores de la camiseta de Cienciano. En aquella oportunidad, el defensa valía 475 mil euros, muy al borde del medio millón.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

